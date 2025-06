Emater: Chuva limita plantio de trigo no RS e 39% da área está semeada

São Paulo, 26/06 - As chuvas prolongadas no Rio Grande do Sul atrasam os trabalhos de semeadura da safra de inverno. Conforme a Emater, em nota, no caso do trigo o plantio avançou apenas 2 pontos porcentuais na semana, atingindo 39% da área projetada para o Estado. "O atraso do plantio das culturas de inverno se deve às precipitações frequentes e em volumes muito elevados - próximos a 300 mm em grande extensão da região produtora do Estado", diz a Emater. Em lavouras já implantadas "houve perdas por erosão, encharcamento e compactação superficial, especialmente durante as fases de germinação e emergência". De acordo com a Emater, na região de Bagé, haverá necessidade de replantio em diversas áreas, em decorrência de alagamentos e erosões severas, que arrastaram sementes, plântulas e fertilizantes. As chuvas também seguram os trabalhos com aveia e cevada no Estado.