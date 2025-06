Dólar abre perto da estabilidade com derrubada do IOF e dados em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, conforme investidores avaliavam a decisão do Congresso de derrubar o decreto do governo que elevou alíquotas do IOF, com o conflito no Oriente Médio e dados econômicos também no radar.

Às 9h04, o dólar à vista tinha variação negativa de 0,03%, a R$5,5559 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento mostrava estabilidade, a R$5,562.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,69%, a R$5,5575.

