Daly diz que impacto fraco de tarifas pode abrir porta para Fed cortar juros a partir de setembro, diz Bloomberg News

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse que está vendo cada vez mais evidências de que as tarifas podem não levar a um aumento grande ou sustentado da inflação, o que ajuda a reforçar as justificativas para um corte nos juros a partir de setembro, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira.

"Minha perspectiva tem sido, há algum tempo, a de que começaríamos a ajustar os juros no outono, e eu realmente não mudei essa visão", disse Daly em uma entrevista à Bloomberg Television.

(Reportagem de Yazhini MV em Bengaluru)