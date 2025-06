Dados indicam crescimento menor da atividade no segundo trimestre deste ano, diz Guillen, do BC

BRASÍLIA (Reuters) - Dados econômicos relativos a abril e maio têm apresentado resultados mistos, mas indicam um crescimento menor da atividade do que o observado no primeiro trimestre deste ano, disse nesta quinta-feira o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen.

Em coletiva de imprensa para comentar o Relatório de Política Monetária, Guillen afirmou que o crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano foi elevado, mas mais forte em componentes menos cíclicos.

(Por Bernardo Caram)