Cristiano Ronaldo renova com o Al-Nassr até 2027

Aos 40 anos, o astro português Cristiano Ronaldo renovou seu contrato com o Al-Nassr da Arábia Saudita até 2027, anunciou o clube nesta quinta-feira.

"A história continua...": com um vídeo e uma mensagem na rede social X, o Al-Nassr anunciou a renovação por dois anos de CR7, que chegou à Arábia Saudita no início de 2023.

Sua chegada fez vários jogadores, especialmente nos últimos anos de suas carreiras, se deixarem seduzir pelo futebol saudita.

Há um mês, Cristiano publicou em suas redes sociais que "este capítulo está encerrado", horas depois do final do Campeonato Saudita, que o Al-Nassr terminou em terceiro, o que foi interpretado como uma despedida do clube.

"A presença de Ronaldo tem sido um fator-chave no desenvolvimento da Saudi Pro League nos últimos dois anos e meio. Abre as portas para jogadores de elite e jovens jogadores virem para a Arábia Saudita", disse no mês passado à AFP uma fonte do Fundo de Investimento Público (PIF), o maior investidor do futebol saudita.

Este fundo soberano controla vários clubes da liga, incluindo Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ahli, além de financiar outros grandes eventos esportivos no país.

Apesar de ter sido o artilheiro da liga com 25 gols, Ronaldo não conquistou nenhum título nacional ou continental com o Al-Nassr, tendo sido eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia.

No ano passado, o português disse que poderia encerrar sua carreira no Al-Nassr, clube de Riad e que tem a torcida de vários membros da família real saudita.

