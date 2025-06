Corpo de Juliana Marins deve passar hoje por autópsia em Bali

Do UOL, em São Paulo

O corpo de Juliana Marins, que morreu quatro dias após cair na beira de um vulcão na Indonésia, será levado hoje para a ilha de Bali, onde passará por autópsia.

O que aconteceu

Autópsia determinará a causa e o dia da morte. A vice-governadora da província de Nusa Tenggara Barat, onde fica o vulcão Rinjani, disse que o exame será feito devido a um pedido da família, que quer saber as circunstâncias e detalhes de como a jovem morreu. Ela se reuniu com o pai e a mãe de Juliana, que foram ao país, no hospital Bhayangkara.

Procedimento não pôde ser feito na própria província pela ausência de médico legista responsável. ''Por isso, buscamos a opção mais próxima, que é Denpasar. O chefe da polícia de Nusa já conversou diretamente com o chefe da polícia de Bali. Enquanto os trâmites administrativos estão sendo finalizados, a autópsia está programada para acontecer em Bali'', falou a vice-governadora à imprensa indonésia.

Após passar pela autópsia, o corpo será liberado para ser trazido ao Brasil. A Prefeitura de Niterói (RJ), onde a vítima morava, deve custear o translado. "Conversei com Mariana, irmã de Juliana, e reafirmei o compromisso da Prefeitura de Niterói com o translado da jovem para nossa cidade", declarou Rodrigo Neves (PDT), prefeito da cidade. O Itamaraty informou que não é de sua competência fazer o transporte.

Brasileira foi achada morta após 4 dias

Informação sobre morte veio na terça-feira após o quarto dia de tentativa de resgate da brasileira. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", afirmou a família. Poucas horas antes, o Ministério do Turismo daquele país publicou que ela estava em "estado terminal", segundo avaliação das equipes de busca.

O corpo dela foi recuperado ontem depois de sete horas de trabalho dos socorristas. Ele começou a ser retirado de dentro do vulcão por volta das (22h no horário de Brasília), sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.

Parte do trajeto foi filmado por um montanhista que ajudou no resgate. Quatro socorristas ficaram acampados a 600 metros de profundidade, junto ao corpo, e outros três, que serviram de apoio, a 400 metros.

Governo brasileiro lamentou a morte e informou que corpo de Juliana foi encontrado pelas equipes de resgate. Segundo o órgão, as buscas foram dificultadas pelas "condições meteorológicas de solo e de visibilidade adversas".

Juliana escorregou e caiu na trilha do vulcão

Imagem de drone mostra publicitária brasileira Juliana Marins, que caiu em trilha na ilha de Lombok, na Indonésia Imagem: Reprodução

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20). Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Três horas depois do acidente, um grupo de espanhóis encontrou a brasileira. A irmã dela, Mariana, disse ao UOL que as pessoas que passaram pelo local perguntaram o nome de Juliana e tentaram achar familiares e amigos dela pelas redes sociais.

Família acompanhou situação por fotos e vídeos enviados pelos espanhóis, na espera do resgate. Mariana diz que tudo se agravou com o aparecimento de uma neblina e umidade muito forte, que fez com que Juliana escorregasse ainda mais da pedra. A irmã chegou a dizer que seria um ''absurdo se ela morresse por falta de socorro''.

Demora ocorreu por dificuldades na trilha, falou o governo local. A Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia) afirmou que a dificuldade de acesso à trilha fez com que as pessoas que viram que Juliana tinha caído levassem oito horas até conseguir avisar as autoridades sobre o acidente. Segundo eles, desde o primeiro dia, tentativas de resgate com cordas e macas foram feitas, sem sucesso.