Consumo nos lares brasileiros avança 2,04% em maio ante abril, aponta Abras

O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, afirmou nesta quinta-feira, 26, que o consumo nos lares brasileiros mostrou alta de 2,04% em maio ante abril. Segundo ele, a demanda foi apoiada por medidas de estímulo à renda e queda de inflação no período.

Ele destacou a antecipação do 13º salário para beneficiários do INSS, o reajuste dos servidores públicos federais e o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda como fatores que ajudaram a impulsionar o consumo.

Milan mencionou ainda que o aumento real da renda e empregabilidade têm sido contínuos, o que também colabora para a alta da demanda no intervalo.

Quanto ao decreto que instituía o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o executivo afirmou que a antecipação dos recebíveis aliviou preocupações com o impacto. A elevação do tributo, porém, foi derrubada quarta-feira, 25, pelo Congresso.