Conseleite: preço do leito no RS em junho é projetado em R$ 2,4228 o litro

São Paulo, 26 - O valor de referência do leite no Rio Grande do Sul projetado pelo Conseleite para o mês de junho é de R$ 2,4228 o litro. O indicador, divulgado pelo colegiado nesta quinta-feira, 26, recuou 0,88% em relação ao projetado para maio (R$ 2,4443). O resultado consolidado de maio fechou em R$ 2,4332 o litro, 3,36% abaixo do consolidado de abril (R$ 2,5178). O levantamento leva em conta os dados coletados nos primeiros 20 dias do mês. Em nota, o coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, salientou que há estabilidade no mercado doméstico, mas a curva de preços de 2025 está diferente da média histórica para o período.