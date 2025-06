Como procurar emprego no LinkedIn sem que seu chefe descubra

Buscar um novo emprego enquanto ainda se está empregado é algo bastante comum — e possível de fazer de maneira discreta, inclusive em uma rede social como o LinkedIn. Mas essa tarefa exige estratégia, atenção a detalhes e, principalmente, discrição. Reunimos dicas de especialistas para você se dar bem na procura.

Como usar o LinkedIn

Atualize seu LinkedIn, mas seja discreto. A headhunter Naira Klaus lembra que o LinkedIn é hoje a principal vitrine profissional. No entanto, ela alerta: atualizações públicas no perfil podem acender alertas no seu ambiente de trabalho. Nas configurações, é possível desativar a opção que avisa a sua rede sobre qualquer atualização no perfil.

Evite compartilhar mudanças de forma visível. Seu gestor pode desconfiar se notar uma movimentação repentina. Mesmo assim, seu perfil precisa estar impecável. Ele é o espelho do seu currículo, então inclua descrições claras dos cargos, projetos, resultados e realizações.

Naira Klaus, responsável pela consultoria de recrutamento People Human Resources

Evite engajar com assuntos polêmicos. Outra dica valiosa é evitar engajamentos que possam comprometer sua imagem. Também pega mal ficar curtindo vagas de empresas que são concorrentes diretas da sua.

Não curta vagas de concorrentes diretos nem entre em discussões sobre temas polêmicos como política ou religião. "Já vi candidato ser eliminado porque o gestor conferiu o perfil dele e viu interações a favor de Bolsonaro, por exemplo, e a empresa era progressista", diz Naira Klaus, responsável pela consultoria de Recrutamento People Human Resources

É possível usar o selo "Open to Work" sem se expor muito

Um dos recursos mais usados por quem está em busca de novas oportunidades é o "Open to Work". É aquele selinho verde que aparece em torno da foto de perfil. Embora útil, ele precisa ser usado com cautela.

Se você já está empregado, evite usar o selo visível. Existe a opção de ativar o 'Open to Work' só para recrutadores, o que é mais discreto. Essa configuração pode ser feita no próprio perfil, na área 'Aberto a oportunidades', com a opção 'Apenas recrutadores'.

Eliane Pencinato

Mesmo assim, não há garantia de sigilo total. Naira alerta que algumas empresas têm contas pagas no LinkedIn Recruiter e podem visualizar quem está aberto a propostas — inclusive recrutadores que tenham conexão com o RH da sua empresa atual.

Como se candidatar com discrição

Para buscar vagas sem se expor, o melhor caminho é usar os filtros da plataforma, salvar oportunidades e ativar os alertas por e-mail. "Assim você acompanha as novidades sem precisar interagir publicamente", sugere Eliane.

Para ativar filtros e alertas no LinkedIn, vá ao menu "Vagas" (é aquele ícone de mala, lá no topo do LinkedIn). Na barra de busca, digite o nome da função que você está procurando — pode ser "Analista de Marketing", "Designer", ou o que for da sua área.

Depois, é só colocar a localização onde você quer trabalhar. Pode ser uma cidade, estado ou até colocar "Remoto" se estiver buscando home office.

Quanto mais específicos forem os filtros, mais alinhadas vão ser as vagas que aparecem pra você. É possível filtrar nível de experiência (estágio, júnior, pleno, sênior, diretoria), modalidade de trabalho (remoto, híbrido, presencial), empresa, (para buscar vagas em empresas específicas), data de publicação (aqui você pode ver as vagas mais recentes filtrando por aquelas publicadas nas últimas 24h, últimos três dias ou semana passada), função ou setor (marketing, RH, design).

Depois, ative os alertas. Escolha como você quer receber as notificações: pode ser por e-mail, no celular ou só dentro do LinkedIn mesmo.

Evite comentar em posts com vagas para as quais se candidatou. A recomendação também é reforçada por Eliane Pencinato, gerente de RH do e-commerce Homedock, e-commerce de móveis e soluções para a casa. Para ela, procurar emprego sem dar bandeira exige cuidado com a visibilidade das ações na plataforma.

Não comente em posts de vagas dizendo 'me candidatei' ou 'enviei currículo'. Isso aparece para toda a sua rede -- inclusive para colegas ou superiores. E vá nas configurações e desative a opção que avisa a sua rede sobre qualquer atualização no perfil.

Eliane Pencinato, gerente de RH do e-commerce Homedock

Veja mais dicas

Evite procurar emprego durante o horário de trabalho. "Fazer tudo fora do expediente mostra respeito com a empresa atual — e o mercado valoriza esse tipo de postura", reforça Eliane.

Não saia "atirando para todos os lados". O ideal é definir as empresas dos sonhos, identificar os gestores e apresentar-se de forma estratégica, com uma boa carta de apresentação.

É possível se candidatar até a empresas sem vagas abertas. "Quando me mudei para São Paulo, fiz isso. Atualizei o LinkedIn, fiz minha carta de apresentação, procurei os gestores com quem eu gostaria de trabalhar e falei diretamente com eles. As empresas nem tinham divulgado vagas abertas para minha área, mas funcionou!", garante Klaus.

Escolha os canais para se candidatar. Quando você se candidata direto pelo LinkedIn, na maioria das vezes, ninguém da sua rede fica sabendo, só você e a empresa. E cuidado com links externos: sempre cheque se são confiáveis. Prefira se candidatar direto pelo LinkedIn ou no site oficial da empresa.

Procure o responsável pela vaga. Depois de se candidatar, procure o gestor ou o headhunter da vaga no LinkedIn e se apresente por mensagem privada. Se seu LinkedIn for gratuito, mande um pedido de conexão explicando no convite por que você quer se conectar. Isso aumenta as chances da pessoa aceitar, demonstra iniciativa e profissionalismo.

Para quem usa o LinkedIn gratuito, a dica é mandar um convite de conexão explicando brevemente por que deseja se conectar. Essa abordagem aumenta as chances de retorno.