Comer mal inflama? Como alimentação pode estar por trás de doenças crônicas

A inflamação é um mecanismo de defesa do corpo contra ameaças como infecções ou lesões. O problema surge quando esse processo se torna crônico e silencioso, o que, ao longo do tempo, pode abrir caminho para doenças como obesidade, diabetes e problemas no coração.

A alimentação tem papel direto nesse desequilíbrio. Certos alimentos, sobretudo quando consumidos em excesso, estimulam a produção de substâncias inflamatórias no organismo. Mas o que conta, na prática, é o conjunto: o que se come, quanto se come e como isso se combina com outros hábitos de vida.

Alimentos que exigem atenção

Embora nenhum alimento seja "o culpado absoluto", há grupos que merecem atenção redobrada. Isso porque eles estão associados a picos inflamatórios e ao acúmulo de gordura abdominal quando fazem parte de uma rotina alimentar desbalanceada:

Imagem: Getty Images

1. Carnes vermelhas (em excesso)

Contêm aminoácidos que, em excesso, estimulam o fígado a produzir substâncias inflamatórias nas artérias. Além disso, os cortes mais gordurosos são ricos em gordura saturada, que desencadeia uma resposta inflamatória no corpo. A produção crônica dessas substâncias pode deixar de proteger o organismo e passar a favorecer o ganho de peso e problemas como hipertensão.

Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

2. Ultraprocessados (bolachas, sorvetes, salgadinhos)

Esses alimentos frequentemente contêm gorduras vegetais. Algumas delas, como o óleo de palma ou o palmiste (do caroço da palma), têm altas quantidades de gordura saturada, promovendo inflamação arterial.

Imagem: iStock

3. Doces em geral e bebidas açucaradas

O problema aqui é o excesso de açúcar simples, especialmente quando consumido sem fibras, como em refrigerantes, sucos industrializados e sobremesas. Sem a presença de fibras para frear a absorção, o açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea, provocando inflamação celular e contribuindo para a resistência à insulina. Além disso, esse tipo de alimentação pode afetar negativamente o intestino, inflamando suas paredes e permitindo a entrada de substâncias nocivas que aumentam a inflamação sistêmica.

Imagem: iStock

Glúten e leite: vilões ou mal compreendidos?

Frequentemente, esses dois alimentos costumam ser taxados como os maiores causadores de inflamação. Mas, segundo especialistas, essa fama não é respaldada por evidências científicas para a maioria das pessoas.

Glúten: só é realmente inflamatório para quem tem doença celíaca, condição que afeta cerca de 1% da população mundial. Fora isso, não há provas de que ele prejudique pessoas saudáveis — nem mesmo aquelas com doenças autoimunes, como artrite reumatoide.

Leite e derivados: podem até ter efeito anti-inflamatório em pessoas que não são intolerantes à lactose.

A verdade é que os alimentos, por si só, não são mágicos nem maléficos. Mesmo os chamados "anti-inflamatórios naturais" só surtiriam efeito real se consumidos em quantidades elevadas, o que é inviável no dia a dia.

Papel do estilo de vida

O que realmente modula a inflamação e o peso corporal é o estilo de vida como um todo, e isso envolve muito mais do que o prato. Para reduzir inflamações e combater a gordura abdominal, é fundamental:

Ter um sono de qualidade;

Praticar atividade física regularmente;

Gerenciar o estresse diário;

Evitar o tabagismo;

Reduzir o consumo de álcool;

Construir um padrão alimentar equilibrado, natural e sustentável.

*Com informações de reportagens publicadas em 07/08/2018 e 27/04/2023