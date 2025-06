CNU2: governo divulga divisão de cargos dos nove dos blocos temáticos

Com apenas uma inscrição, será possível disputar diversos cargos dentro do mesmo bloco temático, bastando indicar a ordem de preferência.

Provas

As provas serão aplicadas em duas etapas, em 228 municípios de todas as regiões do país, a no máximo 100 quilômetros (km) de distância da residência do candidato.

As provas objetivas de todos os cargos estão agendadas para 5 de outubro. Somente os aprovados na primeira fase serão convocados a fazer a discursiva da segunda fase do CNU 2025, em 7 de dezembro.

Para alguns cargos, também haverá avaliação de títulos.

O resultado final com os nomes dos aprovados será conhecido em fevereiro de 2026.

O Ministério da Gestão criou um site que reúne todas as informações oficiais sobre o CNU 2025 e deve ser considerado a principal fonte de consulta pelos candidatos.