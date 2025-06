PEQUIM (Reuters) - A China continuará a fortalecer a aprovação das licenças de exportação de terras raras de acordo com a lei e aumentará o diálogo de comunicação com os países relevantes sobre o assunto, disse o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

(Reportagem de Joe Cash e da Redação em Pequim)