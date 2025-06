China continua sendo maior força motriz da economia global, diz premiê chinês

PEQUIM (Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quinta-feira que a segunda maior economia do mundo continua a ser a maior força motriz da economia global e que os formuladores de políticas tomarão "medidas enérgicas" para impulsionar o consumo interno.

Ao discursar na reunião anual do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, a segunda maior autoridade da China acrescentou que a economia de US$19 trilhões do país demonstrou estabilidade no segundo trimestre.

(Reportagem de Kevin Yao)