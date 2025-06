'Prática e preço justo': por que esta chaleira elétrica faz sucesso

Basta apertar um botão e, após alguns minutos, a água já está quente para usar. Esta é a "mágica" das chaleiras elétricas, um tipo de eletrodoméstico que facilita a vida. Dá para usar para preparar chá, café e mate ou ainda usar a água aquecida para agilizar o cozimento do arroz ou macarrão.

Ao levar em conta o custo-benefício, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo da Agratto em promoção na compra à vista, a partir de R$ 60. Ela é uma das chaleiras mais vendidas na Amazon com mais de mil compras só no mês passado.

O que o fabricante diz sobre a chaleira?

Acabamento em inox;

Capacidade para 1,8 litro de água;

Tem base de contato elétrica, que pode ser retirada para facilitar a limpeza;

Luz indicadora de funcionamento;

Desliga automaticamente quando a água começa a ferver.

O que diz quem comprou?

A chaleira elétrica Agratto tem mais de 15,8 mil avaliações, com nota média de 4,4 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas opiniões positivas de quem comprou:

Ótimo custo-benefício! Ferveu [a água] em menos de cinco minutos e, assim que começa a ferver, desliga automaticamente. Sara

Prática e com preço justo. Possui boa capacidade, embora eu use apenas um litro. O aquecimento da água é mais rápido do que no fogão em mesma quantidade. Thiago Nalli Valentim

Cumpre o que promete. Ferve a água rapidamente. O material do produto parece ser frágil, por ser bem leve, mas nada que comprometa a sua finalidade. Eu recomendo. O produto é bom e barato. Bruno Alexandre Vieira de Souza Santos

Tempo para ebulição muito rápido e funciona perfeitamente. Só o cabo que é bem curto. Carolina Damas

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam da falta de isolamento térmico da alça, que esquenta quando a chaleira está em funcionamento. Ainda há queixa de defeitos que o produto apresentou após alguns meses de uso.

Em minha humilde opinião, ela esquenta rápido, é boa, mas, a alça dela esquenta quando está colocando a água no café. E isso é algo que não gostei. Tirando isso, está boa para o dia a dia Rayka Carvalho

A alça esquenta muito e fica difícil de manusear. É o único defeito. Fabio

Ótimo produto, porém, com uns oito meses de uso, ela já apresenta mau contato no botão liga/desliga. Muito fraco. Não fosse isso, seria avaliação máxima. Lucas Magno

*Com informações de matéria publicada em 27/03/2024.

