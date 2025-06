Cesta Abrasmercado sobe 0,51% em maio ante abril, revela Abras

O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, informou nesta quinta-feira, 26, que a cesta Abrasmercado de 35 produtos subiu 0,51% em maio ante abril. O valor da cesta passou de R$ 819,20 para R$ 823,37.

Segundo o levantamento, o Sudeste teve maior alta na cesta, com avanço mensal de 0,70%. Já o Sul apresentou o maior recuo, com queda de 0,25% em maio. O preço da cesta de 12 produtos, por sua vez, subiu 0,73% em maio ante abril, passando de R$ 352,55 para R$ 355,13.

De acordo com Milan, produtos como arroz, óleo de soja e leite longa vida ficaram mais baratos em maio, e os ovos, que são a proteína mais acessível, apontaram queda de 3,98% no mês, única baixa no grupo de proteína animal.

A Abras também verificou que o café, produto essencial na rotina dos brasileiros e cujo preço tem disparado há meses, não foi substituído nos lares. Diferente do azeite, por exemplo.

Ainda conforme o executivo, a troca de marcas pelos consumidores tem sido contínua desde o ano passado.

Na cesta de hortifruti, o Nordeste mostrou maior recuo, com queda de 5,26% em maio. Batata (+10,34%) e cebola (+10,28%) registraram as elevações mais expressivas, enquanto o preço do tomate caiu 13,52%.