Casa Branca diz que líder do Irã 'mantém aparências' ao negar fala de Trump

A Casa Branca acusou hoje o aiatolá do Irã, Ali Khamenei, de tentar "manter as aparências" depois dos ataques dos EUA contra três instalações nucleares iranianas.

O que aconteceu

Porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt minimizou fala de Khamenei. "Vimos o vídeo do aiatolá, e quando se tem um regime totalitário, é preciso manter as aparências", declarou ela em coletiva de imprensa, depois de Khamenei dizer que o presidente dos EUA, Donald Trump, "exagerou" o impacto dos ataques.

Após cessar-fogo entre Israel e Irã anunciado pelos EUA, países ainda trocam farpas. Um dos tópicos de discussão é se os recentes ataques aéreos dos EUA atingiram de alguma forma usinas nucleares subterrâneas do Irã. O país persa nega que isso ocorreu, enquanto Trump diz que houve danos.

Uma unidade danificada da refinaria de South Pars, atingida por Israel em ataque, voltou a operar. A informação foi divulgada hoje pela agência estatal iraniana Nour News.

A produção de gás não foi interrompida e a unidade danificada foi reparada em cerca de 10 dias, disse a agência. Em 14 de junho, o ataque israelense causou um incêndio, que foi extinto, em uma das quatro unidades da Fase 14 da refinaria.

South Pars, o maior campo de gás do mundo, está localizado na costa da província de Bushehr, no sul do Irã. A instalação é responsável pela maior parte da produção de gás do país. O Irã é o terceiro maior produtor de gás do mundo, depois dos EUA e da Rússia.