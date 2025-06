'Não podendo comprar, resolvi construir um': ele tem aviões em casa

O sonho de morar em um avião foi o pontapé inicial para que Gerardo Araújo, 71, construísse com as próprias mãos diferentes aeronaves em Porto Velho. Hoje, o espaço que ele criou passou a atrair turistas curiosos com sua história.

Apaixonado por aviação desde a década de 1960, Gerardo lembra que tudo começou com um fascínio pela missão Apollo 11. "Meu pai comprou uma revista da [missão espacial] Apollo 11. Fiquei apaixonado ao ver os astronautas e as aeronaves", conta.

Daí em diante, passei a ter sonhos de aviões pousando no quintal de minha casa, e isso nunca saiu da minha mente

Gerardo Araújo

Turistas conhecem as réplicas das aeronaves da Casa Avião, construída em Porto Velho, Rondônia Imagem: Divulgação

A paixão o acompanhou ao longo da vida e, aos 60 anos, Gerardo começou a construir a atual Casa Avião, na zona rural da cidade. Localizada no quilômetro 13 da Estrada da Areia Branca, a réplica da cabine de um Airbus A320 marcou o início do projeto do músico. "Não podendo comprar [um avião], resolvi construir um", relata. Ele foi responsável por metade da mão de obra — o restante ficou por conta do cunhado. Na época, a construção da cabine custou cerca de R$ 20 mil.

O processo foi compartilhado em seu Instagram —no perfil, ele também costuma soltar a voz. Assista abaixo:

Repercussão nas redes sociais chegou à Embraer

Montar a cabine do Airbus não foi o suficiente. Durante a pandemia, Gerardo construiu também uma réplica do Phenom 100. O sucesso da nova aeronave na internet chamou a atenção da Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica), fabricante do jato executivo, que decidiu visitar a Casa Avião.

Em 2022, a convite da empresa, Gerardo e a esposa, Isabel, viajaram a diferentes cidades paulistas para conhecer de perto as aeronaves. Durante a visita, ele recebeu um Certificado de Proprietário do Phenom 100, a documentação com prefixo, um diário de bordo e carteirinhas de visitação. O ponto alto da experiência foi sentar na poltrona de piloto e fazer um voo como passageiro de um Phenom 100 real.

Gerardo Araújo na cabine de um Phenom 100 de verdade, durante visita à Embraer, no interior de São Paulo Imagem: Reprodução/YouTube/Embraer

A visita à Embraer ampliou os conhecimentos técnicos que o músico já tinha sobre aviação. "Aprendi os nomes e termos [utilizados no setor] estudando, vendo vídeos na internet e na fábrica da Embraer, com os livros que me deram", contou.

Com 25 mil seguidores somente no Instagram, Gerardo recebe o carinho dos internautas, que valorizam a dedicação e a paixão que ele tem pelo projeto Casa Avião. "Não esperava [a repercussão]. Quando alguém postou uma foto e viralizou, vieram vários repórteres, visitantes, turistas e estações de rádio", disse.

Novas aeronaves e hospedagem

Hoje, Gerardo coleciona viagens em aviões de verdade. A Casa Avião no formato original, no entanto, começou a ficar pequena para o sonho do músico e para os turistas que querem conhecer as aeronaves construídas por ele. A família agora está de mudança e irá ampliar a Casa Avião, que passará a ser no quilômetro 6 da mesma estrada.

Os interessados em visitar Gerardo, por ora, precisam aguardar o término da reforma que está sendo feita no local. Quando for reinaugurada, a Casa Avião ficará aberta todos os dias e trará "novidades" aos turistas. Todo o andamento do projeto é compartilhado no Instagram, onde será feito o anúncio de reabertura.

Haverá nessa nova casa algo que deixei a desejar, e que era cobrado pelos visitantes: [a réplica de] um avião Boeing 737-800 com simulador instalado na cabine e poltronas na cabine de passageiros até as asas. [No espaço] Das asas até a cauda, haverá uma suíte para hospedagem a quem quiser passar uma noite na Casa Avião

Além da réplica do Boeing e do Phenom 100, ele também construiu a cópia de um helicóptero Bell 206 e irá oferecer, ainda, a réplica da aeronave Cessna 152. "Teremos uma maquete do aeroporto de Porto Velho com vários aviões no pátio", comemorou.