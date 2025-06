Bolsonaro viaja para MG mesmo com crise de soluço

Jair Bolsonaro visitou a capital mineira, Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 26. A viagem acontece apesar de contra indicação médica e da crise de soluço prolongada que aflige o ex-presidente. Desde 21 de junho, Bolsonaro reclama de soluçar, ele recebeu um possível diagnóstico de pneumonia viral.

Durante entrevista concedida a Rádio Auriverde na última quarta-feira, 25, o presidente lamentou: "estou soluçando aqui, o pessoal deve estar percebendo".

Em Belo Horizonte, Bolsonaro se encontra com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), com o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL), com o senador Cleitinho (Republicanos-MG) e outros aliados. O ex-presidente deve participar de três eventos na cidade e ainda integrar um ato evangélico na Avenida Paulista em 29 de junho, apesar da recomendação médica de descanso.

Problemas médicos prejudicam compromissos de Bolsonaro

Depois de passar mal, Bolsonaro cancelou sua agenda em Goiânia (GO) e retornou para Brasília no dia 20 de junho. Na data, o presidente tinha participado de um churrasco em um frigorífico local.

Na véspera, o político tinha recebido uma homenagem na Câmara de Aparecida de Goiânia e enfrentou desconfortos estomacais durante a ocasião. "Eu vomito 10 vezes por dia, talvez. Talvez a décima primeira daqui a pouco aí", afirmou.

O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, afirmou que os enjoos, arrotos, soluços e problemas estomacais de seu pai são consequências diretas da facada de 2018.

"Para controlar dores agudas, foi necessária a administração de medicamentos opioides - alguns com efeitos comparáveis aos da heroína médica, como o fentanil ou similares, geralmente restritos a ambientes hospitalares de alta complexidade", disse Carlos, justificando a saída de seu pai de Goiânia.

Desde o atentado, Bolsonaro já passou por seis cirurgias, a últimas delas em abril, uma laparotomia exploradora, que tratou obstrução intestinal.