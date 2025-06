Bolsonaro comenta julgamento no STF: 'o que vier a acontecer, suportaremos'

Jair Bolsonaro (PL) participou de eventos políticos em Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira, 26. No diretório do PL no Estado, o ex-presidente citou os processos que enfrenta e afirmou que "teremos um julgamento político pela frente. Acredito em Deus, o que vier a acontecer... Nós suportaremos". O ex-presidente é réu em processo por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Fizeram de tudo na minha vida, reviraram tudo...", declara o ex-presidente. Bolsonaro cita investigações e processos aos quais ele foi alvo, como o caso do desvio das joias, a multa ambiental por ter importunado uma baleia jubarte e outros.

"Fui acusado por cinco anos de ser mentor da morte de Marielle Franco. Foram atrás de mim até na questão da baleia, na questão dos presentes, vacinas e imóveis comprados no Vale do Ribeira, região mais pobre do Estado de São Paulo. [...] Agora, essa falsa tentativa de golpe, onde ninguém consegue comprovar nada disso".

O político ainda agradeceu as doações de R$ 17 milhões recebidas via Pix. "Se não fosse isso, não conseguiria ter uma boa defesa nestes processos", ele explica. O ex-presidente disse que os valores o deram uma "sobrevida", permitindo que recorresse.

Bolsonaro termina a sua fala afirmando que "estamos juntos em 2026", dando a entender que participará da corrida eleitoral, e convidando os presentes para o ato que participará na Avenida Paulista no próximo domingo, 28. O político, no entanto, inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar de estar com problemas estomacais e soluço persistente, o ex-presidente optou por manter a sua viagem para Minas Gerais nesta quinta-feira e por reafirmar presença no ato evangélico no domingo.

A agenda o coloca em exposição como possível candidato da Direita, enquanto o político atrasa o apoio para um nome viável e dá oportunidades para que Bolsonaro conteste as acusações e processos que enfrenta.