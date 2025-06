Bolsa Família de julho: veja calendário com datas de pagamento do benefício

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de julho de 2025 já têm data marcada para começar.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos do mês de julho terão início no dia 18. A liberação será feita de forma escalonada, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário (veja mais abaixo as datas).

As transferências são realizadas ao longo dos últimos dez dias úteis do mês. Uma exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir a finalização antes do Natal, com término no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família - Julho/2025

Final do NIS 1 - 18/07

Final do NIS 2 - 21/07

Final do NIS 3 - 22/07

Final do NIS 4 - 23/07

Final do NIS 5 - 24/07

Final do NIS 6 - 25/07

Final do NIS 7 - 28/07

Final do NIS 8 - 29/07

Final do NIS 9 - 30/07

Final do NIS 0 - 31/07

Previsão de repasses ao longo de 2025

Janeiro: 20 a 31

Fevereiro: 17 a 28

Março: 18 a 31

Abril: 15 a 30

Maio: 19 a 30

Junho: 16 a 30

Julho: 18 a 31

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Estrutura do Bolsa Família

O programa é composto por cinco benefícios distintos, voltados para atender as diferentes situações das famílias inscritas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da casa;

Benefício Complementar (BCO): Parcela adicional para assegurar um valor mínimo de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança com menos de 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 por gestante ou dependente entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê com até 7 meses - com início em setembro.

Regras para manter o benefício ativo

Para continuar recebendo os valores do Bolsa Família, é necessário seguir algumas obrigações nas áreas da saúde e educação, como:

Assegurar a presença escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Fazer o acompanhamento pré-natal das gestantes;

Monitorar o desenvolvimento e estado nutricional de crianças até 7 anos;

Manter as vacinas em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

Atenção: A matrícula escolar e a imunização de menores são critérios fundamentais para evitar bloqueios no benefício. Estar em conformidade com as exigências é indispensável para a continuidade dos pagamentos.