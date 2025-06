Bia Haddad e João Fonseca caem em preparatórios e rumam para Wimbledon

? ATP Tour (@atptour) June 26, 2025

O embate de João contra o norte-americano Taylor Fritz - número 5 do mundo e tricampeão do torneio (2019, 2022 e 2024) - foi retomado hoje (26), após ter sido interrompido às 20h35 (horário local) de quarta (25), em razão da falta de luz natural. João acabara de empatar a partida - parciais de 6/6 e 7/6 (7-5) - quando o supervisor do torneio Jerry Armstrong suspendeu o jogo.

Não faltou emoção no terceiro e decisivo set disputado nesta quinta (26). Fonseca teve o serviço quebrado no quarto game, com o norte-americano abrindo vantagem de 4/1. A vitória parecia bem encaminhada para Fritz, quando ele foi sacar liderando o placar por 5/3. Só que Fonseca reagiu de forma surpreendente, conseguindo o empate em 5/5. No entanto, após cometer erros não forçados, o norte-americano aproveitou para levar a parcial por 7/5, selando a vitória por 2 sets a 1.

Nesta sexta (26) está programado o sorteio dos adversários da primeira rodada da chave de simples de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano - o último será o US Open (de 18 de agosto a 7 de setembro). Os Grand Slams as competições mais importantes da temporada, por distribuírem a maior pontuação (1500 pontos). Neste ano, já ocorreram o Aberto da Austrália (janeiro) e Roland Garros (maio/junho).

Stefani disputa semi de duplas no sábado (28)

Recém-campeãs do WTA 500 de Estrasburgo (França), a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos entra em quadra no próximo sábado (28), a partir das 6h30 (horário de Brasília), em busca da classificação à final de duplas do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha). Elas enfrentarão a ucraniana Lyudmyla Kichenok e australiana Ellen Perez. Após o torneio, Stefani e partem para Wimbledon, onde também competirão na chave de duplas.