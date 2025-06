BC: projeção de crescimento do saldo total de crédito em 2025 passa de 7,7% para 8,5%

O Banco Central (BC) ampliou a sua projeção para o crescimento do saldo total de crédito do Brasil este ano, de 7,7% para 8,5%. A nova estimativa foi divulgada no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, publicado nesta quarta-feira. "A nova projeção, assim como a anterior, representa uma desaceleração do crédito ante o desempenho do ano anterior, em linha com cenário de menor crescimento e maior aperto monetário", observou o BC no documento.

A estimativa para o crescimento do saldo de operações de pessoas físicas passou de 8,0% para 9,3%. Para pessoas jurídicas, a projeção mudou de 7,2% para 7,3%.

A previsão de crescimento do saldo do crédito livre passou de 7,9% para 8,3%, com mudança nas estimativas para pessoas físicas (8,5% para 10,0%) e jurídicas (7,0% para 6,0%). Já a estimativa para o crédito direcionado foi alterada de 7,5% para 8,8%, também com revisões nas categorias PF (7,5% para 8,5%) e PJ (7,5% para 9,5%).

"Desde o Relatório anterior, com exceção do crédito a pessoas jurídicas com recursos livres, os saldos do crédito no SFN vieram acima do antecipado em todos os segmentos. Esse resultado ocorreu concomitante com a evolução da atividade econômica e da renda das famílias um pouco acima do esperado", observou o BC.

Em termos reais, o BC projeta crescimento de 3,4% no saldo de crédito total no ano, que representa redução significativa ante a variação real do crédito em 2024, de 6,4%. "A desaceleração esperada é consistente com cenário de menor crescimento da atividade econômica e maior aperto monetário."