BC eleva projeção de crescimento do PIB em 2025 para 2,1%, ante 1,9%

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central elevou sua projeção de crescimento econômico do Brasil em 2025 a 2,1%, contra patamar de 1,9% estimado em março, conforme Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira.

O Ministério da Fazenda, por sua vez, prevê expansão de 2,4% para o PIB este ano. O mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 2,21% em 2025.

Em relação à política monetária, o BC reiterou mensagem da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos do ajuste já realizado e avaliar se a manutenção da taxa de 15% ao ano por período bastante prolongado é suficiente para levar a inflação à meta.

(Por Bernardo Caram)