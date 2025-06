Quina de São João: prêmio rende 29 Ferraris do Neymar e 13 shows da Madonna

A Quina de São João paga neste sábado (28) um prêmio total estimado em R$ 230 milhões. O que daria para comprar caso o ganhador vencesse sozinho? O UOL fez um levantamento de itens que podem ser adquiridos.

29 Ferraris do Neymar

Ferrrari Purosangue de Neymar Imagem: Reprodução

Em maio, o atacante do Santos mostrou nas redes sociais o seu novo "brinquedo": uma Ferrari Purosangue. O SUV de luxo — primeiro utilitário esportivo da marca italiana — tem motor aspirado V12, capaz de entregar 725 cv, acelera de zero a 100 km em apenas 3,3 segundos e atinge velocidade máxima de 310 km/h.

O carro tem preço médio de R$ 7,7 milhões segundo a Tabela Fipe. É um modelo para poucos: na Europa, o preço inicial, sem opcionais, é de impressionantes 390 mil euros (aproximadamente R$ 2,45 milhões na conversão direta). Com o prêmio total da Quina de São João, seria possível comprar quase trinta unidades do veículo.

Casa do Zuckerberg

Casa comprada por Mark Zuckerberg em Washington D.C. Imagem: Divulgação

O bilionário comprou uma casa avaliada em US$ 23 milhões (cerca de R$ 127 milhões). A residência fica em Washington D.C., nos EUA, e, segundo especialistas, foi comprada para que o dono da Meta fique mais próximo da Casa Branca, o que daria acesso mais fácil ao presidente Donald Trump.

A propriedade, localizada em um dos bairros mais valorizados da cidade, foi vendida de forma discreta e toda em dinheiro vivo. Com mais de 1.000 metros quadrados, a mansão conta com diversos cômodos luxuosos, jardim privativo e segurança reforçada.

Carro mais caro do mundo

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, um dos carros mais caros do mundo Imagem: Divulgação

O Rolls-Royce La Rose Noire Droptail é atualmente o carro mais caro do mundo, com preço estimado em cerca de R$ 155 milhões. Com o prêmio, você poderia adquirir uma unidade — e ainda sobrava bastante! O modelo tem dois lugares com uma capota rígida removível e é composto por 1.603 peças de folheado da árvore Black Sycamore, colocadas à mão durante dois anos.

O motor é um V12 6.75 biturbo de 601cv e pode atingir até 250km/h, segundo estimativas. Faz de 0 a 100km/h em cinco segundos. É 'demorado', mas o desempenho pode ser explicado devido ao tamanho do carro, que tem 5,4m de comprimento e 2m de largura.

Dois meses de salário do Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo durante jogo entre Al-Hilal e Al-Nassr no Campeonato Saudita Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Se a contratação de um jogador dependesse apenas de dinheiro, você poderia ter o Cristiano Ronaldo no seu time por dois meses. O craque português foi contratado pelo Al-Nassr por R$ 1,1 bilhão ao ano, cerca de R$ 91 milhões por mês — o que o garantiria no ataque do seu clube por um bimestre.

Claro que "só" isso não bastaria para contratar o jogador. No contrato com o clube árabe, por exemplo, ele ainda leva parte da propriedade do time. Caso permaneça no Al-Nassr, o português passaria a possuir 5% do clube.

13 shows particulares da Madonna

Madonna na música de abertura do show em Copacabana Imagem: Pilar Olivares/Reuters

O cachê de Madonna para o show em Copacabana, em 2024, foi de R$ 17 milhões. Sem levar em conta todos os outros custos com infraestrutura, seria possível contratar 13 apresentações da Rainha do Pop com os R$ 230 milhões pagos pela Quina de São João.

Se colocarmos na conta os custos de produção, o número de apresentações diminui. No show do Rio de Janeiro, por exemplo, houve gastos de hotel de R$ 4,8 milhões e um palco que precisou de R$ 3,2 milhões para ser erguido. Isso sem falar do aluguel de equipamentos ao custo de R$ 20 milhões.

Avião da Embraer

Embraer Praetor 600s, avião executivo da fabricante brasileira, consegue fazer viagens intercontinentais sem precisar reabastecer Imagem: Divulgação/Embraer

Com os R$ 230 milhões, é possível comprar um avião da Embrar — e ainda sobra. O Praetor 600s é um jato executivo na categoria "super-médio", conhecido pelo grande alcance que tem. A aeronave tem 8,31 m de comprimento, 2,03 m de largura e custa US$ 21 milhões (cerca de R$ 117 milhões).

O avião é capaz de voar de Paris para Nova York ou de São Paulo para Miami, entre outras rotas de longa distância. A velocidade máxima do modelo é 863 km/h, com sistema de controle de voo por sinais elétricos. A cabine pode acomodar até 12 passageiros.