Auxílio Gás será pago até semana que vem; veja últimas datas

O governo federal voltará a realizar os repasses do Auxílio Gás no mês de junho. O benefício, pago a cada dois meses, é sempre liberado nos meses pares. Nesta etapa, os valores serão creditados entre os dias 16 e 30 de junho.

Cronograma do Auxílio Gás - junho de 2025

Final do NIS 1 - 16/06/2025

Final do NIS 2 - 17/06/2025

Final do NIS 3 - 18/06/2025

Final do NIS 4 - 19/06/2025

Final do NIS 5 - 20/06/2025

Final do NIS 6 - 23/06/2025

Final do NIS 7 - 24/06/2025

Final do NIS 8 - 25/06/2025

Final do NIS 9 - 26/06/2025

Final do NIS 0 - 30/06/2025

O que é o Auxílio Gás?

O programa beneficia cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, com o intuito de reduzir o peso do custo do gás de cozinha sobre os gastos mensais de domicílios em situação de vulnerabilidade.

O valor repassado corresponde ao total estimado do preço de um botijão de gás de 13 quilos por domicílio. A média de preço utilizada é calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em abril, o valor do benefício foi de R$ 108.

Quem pode receber?

Têm direito ao auxílio as famílias cuja renda mensal por pessoa seja igual ou inferior à metade do salário mínimo. Quem já é atendido por programas como o Bolsa Família também pode ser contemplado com esse auxílio.

O valor é transferido para contas digitais ou bancárias. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica abre automaticamente uma poupança social digital. Cada parcela do benefício tem validade de até 120 dias após a liberação para saque.