Ansioso? A meditação pode ajudar; veja como colocar em prática

Você já deve ter ouvido por aí que meditar faz bem. Cada vez mais, a ciência confirma o que práticas milenares já sabiam: a meditação e o mindfulness (atenção plena) podem ajudar a reduzir ansiedade, estresse, depressão e até dor física.

Uma revisão de estudos da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, analisou 47 pesquisas sobre o tema e concluiu que essas técnicas trazem benefícios reais, ainda que moderados, para a saúde mental.

A lógica por trás disso é quase poética: a ansiedade é uma mente presa no futuro, tentando resolver problemas que nem aconteceram. A meditação, por outro lado, puxa você de volta para o presente — o único lugar onde a vida realmente acontece.

Quer testar? Respire (mas com atenção)

Experimente agora mesmo. Enquanto lê este texto, leve a atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Só esse pequeno gesto já pode acalmar o cérebro e clarear os pensamentos.

Mais do que esvaziar a mente, o objetivo da meditação é perceber o que acontece dentro de você — sensações, emoções, impulsos. Ao reconhecer esses estados, conseguimos lidar melhor com o estresse do dia a dia e até amenizar sintomas de ansiedade, depressão e dores crônicas.

Como meditar

Começar a meditar pode ser desconfortável, especialmente para quem tem uma mente agitada. Mas dá para tornar o processo mais leve com algumas estratégias simples.

Tempo curto já vale: meditação não tem relação com quantidade do tempo, mas sim com a qualidade. Basta começar com 5 minutos, duas vezes ao dia, observando a respiração. Vá aumentando aos poucos, conforme for se sentindo confortável.

Torne um hábito: escolha um horário fixo — de preferência pela manhã, quando a mente está mais tranquila. Mas se for no intervalo do almoço ou antes de dormir, também funciona.

Crie um cantinho zen: medite em um lugar tranquilo e silencioso. Se quiser, use incensos, velas ou almofadas para tornar o momento mais acolhedor.

Baixe a bola nas expectativas: meditar não é ter visões ou "atingir a iluminação", é apenas um momento de presença e conexão com seu corpo e mente. Apenas deixe que as sensações se aflorem e que a prática mostre o que você precisa.

Se divagar, tudo bem: mesmo os mais treinados se distraem. A mente vagueia, e isso é natural. O truque é reconhecer que isso aconteceu e voltar com gentileza para a respiração.

Persista: no começo, pode parecer difícil (e até entediante) se concentrar e respirar, mas, com consistência, o cérebro começa a entender os efeitos da prática — e a pedir por mais.

Imagem: Luis Molinero/ Freepik

Meditação simples em apenas três passos

Uma técnica de apenas três minutos de meditação mindfulness pode ajudar. Faça antes ou depois de momentos estressantes, como uma reunião no trabalho ou alguma conversa difícil, pois ajuda a lhe tornar mais consciente e menos reativo.

Sinta o corpo: fique em uma posição confortável e deixe o corpo se acomodar. Aos poucos, leve a atenção para o seu corpo. Perceba as sensações físicas (contato com o chão ou cadeira; temperatura da pele, possíveis desconfortos ou pontos de tensão), como também o surgimento de pensamentos ou emoções presentes em sua experiência naquele momento; Respire com atenção: comece a levar a atenção mais focada para as sensações e respiração --movimentos do tórax e do abdome na inspiração e expiração do ar; ou, ainda a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. É importante seguir o fluxo natural, sem tentar alterá-lo, apenas observando. Faça isso por um tempo; Reintegre-se ao ambiente: antes de encerrar a sessão, atente-se de novo para tudo o que está sentindo. Sintonize sua atenção com os sons, a temperatura e outros elementos do ambiente. Encerre a prática devagar, abrindo os olhos com calma.

*Com informações de reportagem publicada em 08/09/2018