Alivia dores no pescoço e na lombar: como funciona o 'massageador pistola'

Se você sente dores tensionais no pescoço, ombros ou nas costas, investir em um massageador portátil pode ajudar a aliviar o estresse e contribuir com a rotina de autocuidado. Com isso em mente, nós testamos o Compact Gun, da Multi, antiga Multilaser por cerca de dois meses.

Ele tem o formato de uma pistola e foi criado para ajudar a amenizar dores musculares pela má postura, estresse e exercício físico — mas fica o alerta: não substitui um tratamento especializado para condições de saúde mais delicadas ou graves.

Nossos testes

O massageador vem com quatro acessórios e todos foram testados em diferentes regiões do corpo. Nenhuma delas possuía lesões ou inflamações intensas.

Em U, bom para massagear a coluna.

bom para massagear a coluna. Esfera , para músculos maiores (como coxas, panturrilha, glúteos).

, para músculos maiores (como coxas, panturrilha, glúteos). Redondo mais achatado , para um uso mais geral e também regiões maiores do corpo (panturrilha e quadril). O acessório na massagem é mais intenso do que o redondo. Então se você curte uma massagem mais forte, esse é o ideal.

, para um uso mais geral e também regiões maiores do corpo (panturrilha e quadril). O acessório na massagem é mais intenso do que o redondo. Então se você curte uma massagem mais forte, esse é o ideal. Ponta redonda, em formato de bala, criada para regiões mais específicas, como mãos. Também pode ser usada nos ombros em áreas mais pontuais.

Imagem: UOL

Na parte de trás, fica o botão de ligar, desligar e selecionar uma entre as seis intensidades de força.

Logo abaixo, tem a entrada USB-C para conectar o cabo do carregador. A bateria dele promete uma autonomia de dez horas de uso após a recarga completa.

Imagem: UOL

Pelos nossos testes, dizemos com segurança que o massageador é muito bom para:

Amenizar as dores no pescoço, com os acessórios em formato de esfera.

com os acessórios em formato de esfera. Soltar os músculos das coxas, diante daquela dor da atividade física (como uma corrida) com a mesma ponta acima.

diante daquela dor da atividade física (como uma corrida) com a mesma ponta acima. Tirar a sensação daqueles nozinhos presos nos ombros, com a ponta circular mais achatada.

com a ponta circular mais achatada. Aliviar a tensão na lombar e em outras regiões das costas, com as pontas em formato de U e a mais arredondada, pois elas pegam em pontos mais precisos.

Além disso, a empresa diz que ele melhora o tônus muscular e a ajuda na circulação sanguínea.

O que mais gostamos

Resultados nos primeiros usos. Para dores tensionais, a sensação de músculos mais soltos apareceu logo após o primeiro uso. As partes mais tensas e contraídas vão se soltando a cada passada.

Praticidade de uso e o formato. Para mudar de uma ponta para outra é só puxar a que está no massageador, retirar e encaixar a outra na sequência. Você deve sentir um "click" confirmando que ela está presa.

Imagem: UOL

Em termos de usabilidade, o formato é ótimo para segurar e fazer automassagem nos locais que os braços conseguem alcançar.

Pequeno e portátil. Por funcionar sem fio, dá para transportá-lo facilmente em viagens (como numa prova de corrida em outra cidade), levar para o trabalho ou emprestar para familiares. Ele cabe numa bolsa tranquilamente.

Imagem: UOL

Seis intensidades de massagem. Vai agradar quem deseja algo mais leve e também quem precisa de um pouco mais de força para soltar os músculos.

Pontos de atenção

Bateria demora para carregar. Segundo o fabricante, o processo leva oito horas.

Cuidado redobrado com dores crônicas. O massageador ajuda a aliviar a tensão e a relaxar, mas certas dores necessitam de tratamento especializado. Se for o seu caso, verifique antes com médicos e fisioterapeutas se o uso do aparelho é indicado para você.

Atenção em regiões com ossos. Dependendo da intensidade, o massageador pode causar ainda mais dor.

Exige maior investimento. O modelo é prático e útil em situações variadas, mas existem versões genéricas mais baratas — só que não é possível atestar a qualidade.

Quem pode gostar?

Atletas profissionais, atletas amadores e quem apenas deseja ter mais uma ferramenta para aliviar o estresse e contribuir com a rotina de autocuidado.

Por último, vale ficar de olho em descontos para o custo-benefício ser ainda melhor.

Com informações de conteúdo publicado em 12/07/2024.

