Adolescente que matou pais queria ir ao MT para conhecer namorada virtual

O adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão em Itaperuna, no Rio de Janeiro, queria viajar ao Mato Grosso para conhecer uma menina, também menor de idade, com quem ele se relacionava virtualmente.

O que aconteceu

Adolescente queria sacar R$ 33 mil que o pai dele tinha no FGTS. O dinheiro seria utilizado para comprar passagens e viajar ao Mato Grosso, onde ele encontraria uma adolescente de 15 anos com quem namorava pelas redes sociais. As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Jovem planejava falsificar uma autorização de viagem dos pais para poder se locomover entre o Rio e Mato Grosso já que é menor. A investigação trabalha com a hipótese de que os pais dele teriam descoberto o relacionamento virtual, sido contra e impedido a viagem.

Além da questão dos pais impedirem o relacionamento, polícia também apura se o crime foi motivado por razões financeiras. "Essas proibições e o desagrado dos pais em relação ao relacionamento virtual dele com a menina de outro estado parecem ter sido fatores importantes. Foi isso que ele nos contou. No entanto, também existe a possibilidade de que a motivação tenha sido a ganância, já que ele sabia que o pai teria uma quantia significativa a receber do FGTS. Tudo isso ainda está sendo investigado", explicou o delegado do caso, Carlos Augusto Guimarães.

Após matar os familiares, o adolescente chegou a pesquisar como faz para sacar saldo do FGTS. Ainda segundo a investigação, o histórico do celular dele mostrou buscas sobre como fazer a retirada do dinheiro contido no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de pessoas já falecidas.

Namorada virtual foi identificada e prestou depoimento na delegacia de Água Boa, em MT. A polícia fluminense disse averiguar se ela teve alguma influência na decisão do adolescente em matar os pais e o irmão. Se ficar comprovado que ela induziu de alguma forma, a jovem também responderá de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Entenda o caso

Adolescente matou o pai de 45 anos, a mãe de 37, e o irmão, de 3, no último sábado (21). Corpos foram encontrados em uma cisterna na casa da família. Segundo a polícia, ele esperou os pais dormir e usou uma arma de fogo para matá-los. A arma estava registrada no nome do pai, que era CAC (Colecionar, Atirador Desportivo e Caçador).

Procurado por parentes sobre o desaparecimento dos pais, ele chegou a dizer que os genitores tinham levado o irmão a um hospital. A avó e um tio do menor procuraram a polícia, buscas foram feitas em hospitais da região, mas os pais não foram encontrados.

Ontem, a polícia foi até a casa onde as vítimas moravam e sentiu um cheiro forte no local. Os agentes encontraram os corpos e o menor foi apreendido. Ele ficará internado no Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) do Rio de Janeiro, e responderá pelos crimes análogos a triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.