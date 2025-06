Acordo com a China foi finalizado na terça-feira, diz secretário de Comércio dos EUA

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira, 26, que o acordo com a China foi finalizado na terça-feira e assinado pelo presidente americano, Donald Trump, ontem. Segundo Lutnick, o acordo reflete ainda as definições realizadas nas discussões bilaterais realizadas em Genebra e Londres e incluí as discussões sobre terras raras.

Em entrevista à Bloomberg TV, o secretário comentou que 9 de julho continua sendo o prazo final para acordos sobre tarifas recíprocas e que os EUA estão muito perto de um acordo com a Índia.

Sobre o projeto de lei de corte de impostos, Lutnick disse que ele deve ser aprovado entre uma a duas semanas. "Agenda tarifária não precisará ser ajustada se a legislação mudar. Planejo anunciar vários negócios na próxima semana", acrescentou.

Ele demonstrou ainda estar otimista com um possível acordo com a União Europeia (EU), mas que documento deverá ser assinado apenas no final do prazo. "Plano é categorizar países por tarifas apropriadas em 9 de julho", pontuou Lutnick.