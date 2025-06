Ações da China recuam de máximas de 7 meses após calma no Oriente Médio

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong enfraqueceram nesta quinta-feira depois de atingirem picos de vários meses, uma vez que o rali diante do alívio em relação ao cessar-fogo no Oriente Médio deu uma pausa.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,22%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,35%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,61%, interrompendo uma sequência de quatro dias de ganhos e enfraqueceu 0,6%, recuando da máxima em três meses atingida no fechamento anterior.

Embora os mercados tenham se acalmados com o cessar-fogo entre Israel e o Irã, os investidores estavam preocupados com o prazo de 9 de julho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a imposição de tarifas sobre parceiros comerciais e sua pressão sobre o Federal Reserve.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,65%, a 39.584 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,61%, a 24.325 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,22%, a 3.448 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,35%, a 3.946 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,92%, a 3.079 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,28%, a 22.492 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,32%, a 3.938 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,10%, a 8.550 pontos.