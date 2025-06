2º lote da restituição do IRPF: pagamento será na próxima semana; veja data

O pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será feito em 30 de junho. A consulta aos contribuintes contemplados nesta etapa já está disponível.

Calendário de restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já depositado)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

Os pagamentos seguem uma ordem de prioridade. São atendidos primeiro os idosos com 80 anos ou mais, depois os com idade acima de 60 anos, além de pessoas com deficiência ou doenças graves. Em seguida, são pagos os contribuintes cuja principal atividade profissional é o magistério, além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram o Pix como forma de recebimento. Se houver empate nos critérios, quem entregou a declaração mais cedo tem preferência.

Prioridades no recebimento da restituição Pessoas com 80 anos ou mais Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou com doenças graves Trabalhadores cuja principal fonte de renda é o ensino Quem enviou a declaração com dados pré-preenchidos e selecionou Pix como meio de pagamento Demais declarantes

Como saber se vai receber?

Para verificar se sua restituição foi liberada, é necessário acessar o site da Receita Federal e fornecer os seguintes dados: CPF, data de nascimento e o ano-base (2025).

As informações são atualizadas uma vez por mês. Se a devolução do valor ainda não estiver liberada, mas a declaração estiver regularizada, a mensagem exibida será: "em fila de restituição".