10 produtos com peptídeo: ativo de skincare do momento que melhora flacidez

Em 2025, alguns ingredientes ganham protagonismo no universo de skincare. Hoje vamos falar sobre os peptídeos, compostos por cadeias curtas de aminoácidos, grandes aliados na comunicação celular, segundo especialistas ouvidos pelo Guia de Compras UOL.

"Ao penetrarem na camada superficial da pele, a epiderme, são capazes de estimular processos de reparação e de produção de colágeno, sendo valorizados em fórmulas que combatem flacidez e linhas finas", explica a dermatologista Larissa Oliveira, da Onne Clinic (RJ).

Cada tipo tem uma função

De forma prática, Larissa divide o composto em três grupos:

Peptídeos sinalizadores, que estimulam a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, ajudando na firmeza e na melhora da textura da pele.

Peptídeos neurotransmissores, conhecidos como 'botox-like', que atuam relaxando a musculatura superficial, suavizando linhas de expressão.

Peptídeos carreadores, que ajudam na entrega de minerais ou outros ativos para as células.

Sendo assim, os peptídeos se destacam como componentes essenciais para potencializar os efeitos rejuvenescedores dos cremes, sendo frequentemente denominados "cosméticos proteicos".

A dermatologista Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, acrescenta uma função significativa dos peptídeos na melhoria da ancoragem da pele, estimulando a produção de colágeno.

Além disso, alguns peptídeos ajudam na reparação da barreira cutânea, mimetizando aminoácidos do chamado Fator Natural de Hidratação (conjunto de substâncias que atraem e retêm a água na pele).

"Eles atuam para formação e estímulo de colágeno de boa qualidade, com atuação de reparo tecidual, ação cicatrizante, de preenchimento, controle de pigmentação e são uma categoria indispensável para potencializar o rejuvenescimento da pele", afirma Claudia.

Eles também podem apresentar ações clareadoras, promovem firmeza e elasticidade, além de atuarem como dermorelaxantes.

Por isso, é comum vermos fórmulas que combinam diferentes peptídeos, justamente para oferecer uma ação mais completa no tratamento. Esse ativo está no centro das apostas para a próxima geração de produtos de skincare cada vez mais eficazes, inteligentes e baseadas na ciência.

Como usar produtos com peptídeos?

Segundo Claudia, é possível usá-los um dia após o ácido retinoico ou alfa-hidroxiácido.

"Dessa forma eles vão penetrar melhor na pele e promoverão estímulo das proteínas que ajudam a renovar a pele. Os peptídeos podem estar combinados em um mesmo produto com ação rejuvenescedora para peles que demonstram os primeiros sinais de envelhecimento com diminuição na produção de proteínas essenciais", conclui a dermatologista.

Confira a seguir a nossa seleção de produtos com esse ativo, segundo informações dadas pelos fabricantes:

A textura em sérum seca rápido e deixa a pele com um aspecto hidratado.

Promete mais firmeza.

Antissinais, estimula a produção de ácido hialurônico e colágeno, melhorando a textura da pele, suavizando rugas e protegendo contra fotoenvelhecimento.

Também suaviza olheiras e bolsas, e melhora o viço, podendo ser usado inclusive na área dos olhos.

Estimula a produção de colágeno, atenua manchas de idade.

Sua fórmula traz 10 peptídeos sinalizadores e alta concentração de acetil-glucosamina, que trabalham em conjunto para trazer mais firmeza e elasticidade para a pele.

Também oferece hidratação intensa e prolongada.

Reduz a aparência de rugas e linhas finas, ajuda a corrigir rugas existentes e atenuar manchas causadas pelo envelhecimento.

Com textura cremosa. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

Sérum concentrado com 10% de peptídeos pró-colágeno, incluindo Matrixyl, peptídeos de cobre e ácido hialurônico.

O produto foi criado para potencializar o volume, a elasticidade e a firmeza da pele.

Também aprimora a definição dos contornos da mandíbula, pescoço e colo, oferecendo uma ação completa que abrange todas as fases da síntese de colágeno.

Traz um mix de peptídeos volumizadores para recuperar a firmeza e elasticidade da pele.

Promete redensifica a pele e aumentar a espessura das camadas da epiderme.

Com colágeno biomimético que atua especificamente nas linhas de expressão, reduzindo as rugas.

Este peptídeo, naturalmente presente na pele, estimula a síntese de colágeno e outros componentes essenciais para aumentar a densidade e firmeza.

Ele é formulado para corrigir diferentes tipos de rugas, até as mais profundas, uniformizando a textura e auxiliando na renovação celular.

Promete melhorar a textura da pele e reduzir linhas de expressão, deixando a pele luminosa e preenchida.

Tem uma tecnologia estabilizadora que protege o retinol, aumentando sua eficácia.

Sem fragrâncias, tem textura leve que é rapidamente absorvida.

Contém 0,2% de retinol puro e frações de probióticos para regeneração da pele.

Para uso diário, previne manchas solares, clareia manchas de acne e da idade, mantendo a luminosidade da pele.

Traz niacinamida e ácido hialurônico para, além de clarear e uniformizar a pele, atuar nas rugas e linhas de expressão, promovendo renovação e retexturização.

Suaviza rugas e linhas de expressão, melhorando a textura, luminosidade e radiância da pele.

Indicado para uso pré e pós procedimentos estéticos, deve ser aplicado de 2 a 3 vezes por semana no rosto, pescoço e colo.

É adequado para todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis, tem textura leve e deixa a face com aspecto hidratado.

Apresenta textura leve e de rápida absorção, para hidratação intensa sem pesar na pele.

Formulado com cinco tipos de ácido hialurônico e 11 de peptídeos, aumenta a firmeza e garante hidratação prolongada.

Inclui também centella asiática, conhecida por suas propriedades calmantes e cicatrizantes, que promovem o reparo da barreira cutânea. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

A marca de K-Beauty traz esse sérum-tônico com seis peptídeos que melhoram a elasticidade, reduzem linhas finas, minimizam poros e aumentam o brilho da pele.

Com textura leve como a de um tônico, é rapidamente absorvido. Indicado para ser o primeiro passo na rotina de cuidados diários.

Benefícios prometidos: renovação da pele e alívio de irritações.

