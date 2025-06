WTA na Alemanha: Bia Haddad enfrentará número 4 do mundo nas quartas

? ATP Tour (@atptour) June 25, 2025

No início do embate, o jovem tenista brasileiro sofreu uma quebra de serviço logo no segundo game contra o norte-americano, favorito ao título, que ganhou a parcial por 6/3. No set seguinte, João foi bem mais combativo e derrotou Fritz no tie-break, por 7/6 (7-5).

Melo e Matos se despedem de ATP de Mallorca

A dupla do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos deu adeus ao ATP de Mallorca (Espanha). Nesta quarta (25), eles foram superados nas quartas de final pela dupla cabeça de have 4 - formada pelo indiano Yuki Bhambri com o norte-americano Robert Galloway - por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3).