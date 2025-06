Wall Street fecha sem direção única em meio a redução de tensões no Oriente Médio e Powell em foco

Por Stephen Culp

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, dando uma pausa e interrompendo uma sequência de dois dias de alta, uma vez que o frágil cessar-fogo entre Israel e Irã continuou a ser mantido e investidores se debruçaram sobre o segundo dia de depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso norte-americano.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação positiva de 0,02%, para 6.093,46 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,33%, para 19.977,54 pontos. O Dow Jones caiu 0,22%, para 42.996,11 pontos.