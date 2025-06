Quem é o voluntário que coordenou resgate de brasileira na Indonésia

O montanhista que liderou a equipe de voluntários na operação da retirada do corpo da publicitária Juliana Marins, 26, do monte Rinjani, um vulcão na Indonésia, lamentou a morte da brasileira e disse que fez o que pode para salvá-la.

O que aconteceu

Homem foi identificado como Bung Agam, um alpinista e guia na Indonésia. Ele publicou nas redes sociais trechos de vídeos de alguns momentos do resgate. Juliana foi encontrada morta ontem, quatro dias após sofrer uma queda em trilha de um vulcão no parque nacional.

Agam já acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram. Em suas últimas publicações, brasileiros agradeceram pelo empenho do alpinista. "Turma de quem acha que ele merece uma medalha e vir ao Brasil para receber", diz um dos comentários. Conhecido no país por suas expedições em Lombok, ele se prontificou a organizar uma equipe para tentar salvar a brasileira desde que soube do acidente.

Ele contou em seu perfil no Instagram que tem recebido muitas mensagens e ligações de brasileiros. "O governo da Indonésia não fez nada, mas você fez tudo. Obrigada", escreveu uma mulher.

Caption bung Agam : "Turut berduka cita, atas meninggalnya pendaki asal Brazil, saya tidak bisa berbuat banyak, saya hanya bisa bantu seperti ini, Semoga amal ibadahnya diterima disisiNya Amin.!"



Bung Agam Rinjani salah satu Tim SAR gabungan Rescuer yang turun mengevakuasi? pic.twitter.com/XzDlWzwCNB -- heulaaluhe (@aingriwehuy) June 25, 2025

Montanhista localizou e subiu o corpo da brasileira com ajuda de uma equipe. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver ele escalando o vulcão rumo ao topo, com uma corda amarrada à maca onde estava Juliana.

Segundo Agam, ele e outros voluntários passaram a noite com Juliana à beira de um penhasco de 590 metros. Ele detalhou que ficaram ao lado do corpo para evitar que ele deslizasse por mais 300 metros pela encosta.

O homem afirmou que sabia do risco de morrer durante o resgate. Ele contou que chovia água e caíam pedras na encosta. "Gostaria de ter feito mais, peço desculpas, mas fiz o que pude", lamentou. Nas redes sociais, ele compartilha dicas sobre escaladas no local em que a brasileira caiu.

Meus sentimentos pela morte da montanhista brasileira. Não pude fazer muito, só consegui ajudar desta forma. Que suas boas ações sejam aceitas por Deus. Amém!

Bung Agam

Família de brasileira agradeceu voluntários

Os familiares compartilharam uma mensagem que enviaram aos voluntários. No texto, eles expressaram gratidão pela "generosidade, coragem e apoio" que os voluntários tiveram de se juntar à equipe de resgate.

Família disse saber das condições "extremamente adversas e dos grandes riscos" enfrentados por eles. "Foi graças à dedicação e experiência de vocês que a equipe pôde finalmente chegar até Juliana e nos permitir, ao menos, esse momento de despedida".

Texto diz que gesto dos voluntários jamais será esquecido. "Recebam todo o nosso respeito, admiração e eterna gratidão". A mensagem foi assinada, "com carinho", pela família de Juliana. Por fim, eles também expressaram gratidão a todos que, de alguma forma, contribuíram para viabilizar o processo de resgate.

Monte Rinjani tem histórico de acidentes

Turistas já morreram no local. Em maio, um turista malaio de 57 anos morreu no Rinjani depois de uma queda enquanto o escalava. Em 2022, um português também morreu após despencar de um penhasco no seu cume, segundo a BBC. Já em 2012, um grupo de sete estudantes morreu durante uma escalada.

Em 2018, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região do vulcão, o que levou a desabamentos nas trilhas e 17 mortes. Mais de 330 pessoas ficaram feridas, estimou a imprensa internacional e as autoridades na época. A maioria era de turistas.

Como foi queda e o resgate de Juliana

Juliana Marins foi encontrada morta ontem no precipício no monte Rinjani. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ela fazia um mochilão pela Ásia e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

A brasileira escorregou e caiu de uma ribanceira, despencando 300 metros e ficando presa. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20) e ela ficou no local por mais de quatro dias.

Equipes de resgate se aproximaram do local do acidente, mas não conseguiram chegar até a brasileira. Fatores climáticos dificultaram o resgate.

O corpo de Juliana começou a ser retirado de dentro do vulcão por volta das 8h de hoje (22h de ontem no horário de Brasília). Ele foi içado em uma maca e levado para uma base do parque. Na sequência, foi conduzido de avião até o Hospital Bhayangkara.

Não se sabe a causa da morte da brasileira, nem o dia e horário do óbito. Autoridades indonésias devem fazer a perícia antes de liberar o corpo para seguir com a família para o Brasil.