Vendas de novas moradias nos EUA caem mais do que o esperado em maio; estoque cresce

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em maio, uma vez que as altas taxas de hipoteca reduziram a demanda, aumentando a oferta de residências não vendidas no mercado.

As vendas de novas moradias caíram 13,7%, para uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 623.000 unidades no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

O ritmo de vendas para abril foi revisado para baixo, a uma taxa de 722.000 unidades, em relação às 743.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de novas moradias, que representam cerca de 15% das vendas de residências nos EUA, diminuiriam para uma taxa de 693.000 unidades.

As vendas de novas moradias, que são contabilizadas na assinatura de um contrato, são voláteis na base mensal e estão sujeitas a grandes revisões.

Elas diminuíram 6,3% na base anual em maio. O estoque de residências não vendidas no mercado aumentou para 507.000 unidades, o maior nível desde o final de 2007, em comparação com 500.000 em abril.

As taxas de hipoteca permaneceram elevadas, junto dos rendimentos dos Treasuries, em meio ao aumento da incerteza econômica decorrente das tarifas do presidente Donald Trump, o que levou o Federal Reserve a interromper seu ciclo de cortes da taxa de juros.

(Por Lucia Mutikani)