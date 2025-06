Vendas da Tesla na UE caem 40,5% em maio, apesar de expansão do mercado de veículos elétricos

As vendas da Tesla na União Europeia (UE) registraram uma queda de 40,5% em maio, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), dando sequência à tendência de baixa para a fabricante de veículos elétricos de Elon Musk, mesmo com o mercado de veículos elétricos do bloco mostrando sinais de crescimento. Dezembro marcou o último mês em que a companhia registrou vendas mais altas na UE, com um crescimento de 5,9%.

As vendas de veículos elétricos a bateria, no geral, aumentaram 25% em relação ao ano anterior, com um salto de quase 45% apenas na Alemanha. Ainda, os registros de carros híbridos-elétricos subiram 16%, enquanto os modelos híbridos plug-in aumentaram quase 47%.

A Tesla, porém, como muitas montadoras ocidentais, enfrenta forte concorrência de rivais chineses, que buscam expansão na Europa. As novas matrículas da chinesa SAIC Motor, por exemplo, saltaram 38%. A empresa de Musk também segue lidando com as consequências de seu envolvimento com a administração do governo americano do presidente Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.