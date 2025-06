Vendas da Tesla na Europa caem pelo quinto mês consecutivo

(Reuters) - As vendas de carros novos da Tesla na Europa caíram 27,9% em maio em relação ao ano anterior, mesmo com as vendas de veículos totalmente elétricos na região tendo aumentado 27,2%.

As vendas da Tesla na Europa caíram por cinco meses consecutivos, à medida que os clientes passam a usar veículos elétricos chineses mais baratos e, em alguns casos, protestam contra a atuação política do presidente-executivo da Tesla, Elon Musk.

A participação da fabricante de veículos elétricos dos EUA no mercado europeu caiu para 1,2% em maio, em comparação com 1,8% há um ano.

O Model Y atualizado tem o objetivo de renovar a linha de modelos antigos da empresa, já que as montadoras tradicionais e os rivais chineses estão lançando veículos elétricos em ritmo acelerado em meio às tensões comerciais.

Os fabricantes chineses mantiveram seu forte crescimento na Europa no mês passado, apesar das tarifas da UE sobre os veículos elétricos chineses, vendendo 65.808 carros e dobrando sua participação no mercado para 5,9%, de acordo com dados separados divulgados na terça-feira pela Jato Dynamics.

A BYD registrou quase o mesmo número de veículos que a Tesla em maio, depois de superá-la em abril.

As vendas gerais de carros na Europa aumentaram 1,9%, com o crescimento mais forte vindo dos híbridos plug-in e dos carros movidos a combustíveis alternativos, segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

