Venda do Lakers, avaliada em US$ 10 bilhões, será concluída este ano

A venda do Los Angeles Lakers para o bilionário americano Mark Walter será concluída ainda este ano, anunciou o empresário e a atual dirigente da equipe, Jeanie Buss, nesta quarta-feira (25).

A confirmação oficial do acordo ocorre uma semana após a mídia americana noticiar que a família Buss venderia o controle da icônica franquia da NBA em uma operação recorde de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55,5 bilhões pela cotação atual).

A transação torna o Lakers o time de maior valor da história do esporte americano.

"O empresário e filantropo Mark Walter chegou a um acordo com o Buss Family Trust para adquirir uma participação majoritária no Los Angeles Lakers da NBA", diz um comunicado sobre o acordo emitido pelas partes.

"Jeanie Buss permanecerá como presidente da franquia e continuará supervisionando todas as operações diárias da equipe no futuro próximo", acrescenta.

A família Buss está no comando do Lakers, a franquia mais vitoriosa da NBA, ao lado do Boston Celtics, há 47 anos. Sua venda marca o fim de uma era no esporte dos Estados Unidos.

- "Excelente sócio para nós" -

O time foi adquirido em 1979 pelo carismático magnata do esporte Jerry Buss, que rapidamente o transformou em uma potência esportiva e uma marca reconhecida globalmente.

"Desde o dia em que nosso pai comprou o Lakers, estamos determinados a entregar o que a cidade de Los Angeles merece e exige: um time comprometido em vencer ? incansavelmente ? e fazendo isso com paixão e estilo", disse Jeanie Buss no comunicado.

"Conheci Mark muito bem ao longo do tempo e fiquei encantada em saber que ele compartilha esses mesmos valores", acrescentou Buss. "Nos últimos quatro anos, Mark tem sido um excelente parceiro para nós, e estamos entusiasmados em continuar trabalhando com ele para dar continuidade ao legado extraordinário do Lakers".

Walter é o CEO da TWG Global Holdings, que construiu um portfólio impressionante de times esportivos profissionais, incluindo o atual campeão da Major League Baseball, Los Angeles Dodgers, e o Los Angeles Sparks, da Women's National Basketball Association (WNBA).

A TWG também é dona da Billie Jean King Cup do tênis feminino, da equipe Cadillac, que deve entrar para a Fórmula 1, e faz parte do grupo de proprietários do Chelsea na Premier League inglesa.

- Era gloriosa -

A era Buss rendeu ao Lakers 11 campeonatos da NBA ? mais do que qualquer outro time no mesmo período ? e abrangeu eras de ouro que incluíram o Lakers "Showtime" de Magic Johnson, assim como um tricampeonato de 2000 a 2002, quando o time era liderado por Kobe Bryant.

Mais recentemente, o time contratou o astro LeBron James, que os levou ao 17º campeonato em 2020 e surpreendeu a liga no início deste ano ao contratar Luka Doncic, estrela do Dallas Mavericks.

"O Lakers é há muito tempo uma das franquias mais icônicas do esporte", disse Walter no comunicado.

"Desde que o Dr. Jerry Buss comprou o time pela primeira vez em 1979, ele realmente estabeleceu o padrão do basquete em todas as eras, e é por isso que você pode encontrar pessoas em todo o mundo vestindo camisas do Lakers".

bb/mw/raa/ag/aam

© Agence France-Presse