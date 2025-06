Pênis de Ozempic? Uso de canetas emagrecedoras faz órgão aumentar?

Usuários de medicamentos à base de semaglutida ou tirzepatida, análogos de GLP-1, como Ozempic e Mounjaro, afirmam ter observado alterações no tamanho do pênis, o que gerou especulações sobre um possível efeito colateral do uso das canetas emagrecedoras.

Especialistas esclarecem que não há comprovação científica de que esses medicamentos aumentem o órgão genital.

"Há hipóteses, baseadas em pesquisas com animais, de que [essas canetas] possam até melhorar o fluxo sanguíneo e a função endotelial, o que beneficiaria homens com disfunção erétil de origem vascular. Mas ainda não há consenso sobre isso na prática clínica", diz Ana Flávia Torquato de Araújo, endocrinologista e metabologista do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC (Universidade Federal do Ceará), vinculado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Essa impressão de aumento no tamanho do pênis se deve ao emagrecimento e à melhora da autoestima. A redução de gordura ao redor do púbis (gordura suprapúbica) faz com que o órgão pareça ser maior.

"Quando o tecido adiposo dessa região, acima da base do pênis, acumula gordura em excesso, há redução da parte visível do órgão. Em casos moderados a graves, entre 5 e 7 cm, ou mais, podem desaparecer sob o coxim de gordura suprapúbica", afirma Araújo.

Imagem: Getty Images

Segundo Alexandre Saboia Leitão Júnior, urologista do mesmo hospital, essa gordura localizada na parte inferior do abdome é uma queixa muito comum dos homens que acabam, com a idade, ganhando um pouco de peso.

"Quando o paciente emagrece, com menos tecido gorduroso, a haste peniana fica mais visível, e o pênis parece ser maior. Isso pode ocorrer após a cirurgia bariátrica ou a lipoaspiração na região púbica." Mas, note, isso não quer dizer que o pênis, de fato, aumentou.

Além disso, a melhora da autoestima após a perda de peso também favorece a forma como a pessoa se vê.

"A maneira como se percebe o corpo é influenciada por vários fatores, inclusive emocionais. Assim, o tamanho do pênis vai muito além de quanto mede realmente. Ao perder peso, melhora-se a autoestima, a autoconfiança e a própria percepção da imagem corporal", esclarece Marcelo Cabrini, urologista e membro da diretoria da SBU-SP (Sociedade Brasileira de Urologia - regional São Paulo).

Ao emagrecer, o homem também tem um aumento de testosterona, que melhora a libido, e isso pode ser percebido como um "aumento" do pênis. "A perda superior a 15% do peso corporal é capaz de elevar os níveis de testosterona em homens. Esse aumento sérico é significativo e está bem documentado em perdas de peso com medicamentos e após cirurgia bariátrica", explica Araújo. Mas, de novo, o órgão genital não fica maior.

Imagem: iStock

O que impacta o tamanho do pênis?

O pênis não apresenta um tamanho estático durante a flacidez. A musculatura do órgão genital sofre a ação de substâncias que circulam no organismo e que podem deixá-la mais ou menos contraída.

"Em situações com liberação grande de adrenalina, por exemplo, que tem capacidade de contrair essa musculatura, o pênis pode ficar mais encolhido e parecer menor", diz Cabrini. Seria o caso de momentos em que a ansiedade ou o estresse aparecem.

O mesmo acontece após exercícios físicos intensos, quando o sangue se concentra nos músculos em atividade, reduzindo o fluxo para a região genital. O frio também é um fator bastante conhecido que provoca encolhimento temporário, uma vez que contrai os vasos sanguíneos.

Na ereção, a variação depende do grau de rigidez. Cabrini explica que, mesmo ereto, ele pode estar menor do que quando atinge a rigidez máxima, que ocorre próximo ao momento da ejaculação. A própria glande mais cheia influencia a percepção do tamanho. "Quanto mais excitado, mais sangue é bombeado, e isso que também difere conforme a idade", afirma o urologista e professor da UFC.

Problemas de saúde também levam à redução do pênis. "A doença de Peyronie altera sua forma e angulação. Além disso, pacientes que passam por procedimentos como a cistectomia radical ou cirurgias para o tratamento de câncer de próstata podem apresentar diminuição no volume da haste peniana", explica Leitão Júnior.

A forma de medir também faz diferença. "Não há uma maneira ideal ou padrão de se medir o pênis e isso pode trazer medidas inconsistentes, levando a uma falsa percepção para mais ou menos", diz Cabrini.