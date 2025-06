Trump sinaliza que EUA podem ter de aliviar sanções ao petróleo do Irã para ajudar a reconstruir país

Por Jeff Mason

HAIA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que os EUA não desistiram de sua pressão máxima sobre o Irã -- incluindo restrições às vendas de petróleo iraniano -- mas sinalizou uma possível flexibilização na aplicação para ajudar o país a se reconstruir.

"Eles precisarão de dinheiro para colocar o país de volta em forma. Queremos ver isso acontecer", disse Trump em uma coletiva de imprensa na cúpula da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), quando perguntado se ele estava flexibilizando as sanções sobre o petróleo do Irã.

Trump disse um dia antes que a China pode continuar a comprar petróleo iraniano depois que Israel e o Irã concordaram com um cessar-fogo, mas a Casa Branca esclareceu mais tarde que seus comentários não indicavam um relaxamento das sanções dos EUA.

Trump impôs ondas de sanções relacionadas ao Irã a várias refinarias independentes da China e a operadores de terminais portuários por compras de petróleo iraniano.

(Reportagem de Jeff Mason e Jarrett Renshaw)