Trump sinaliza disposição de enviar mais mísseis Patriot à Ucrânia após reunião com Zelenskiy

KIEV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que consideraria a possibilidade de fornecer à Ucrânia mais mísseis de defesa aérea Patriot, com os quais a Ucrânia conta para se defender dos ataques russos, depois de se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta quarta-feira.

Ambos os líderes disseram que a reunião de 50 minutos, à margem de uma cúpula da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Haia, foi um passo positivo em uma guerra que já está em seu quarto ano e que Trump descreveu como "mais difícil do que outras guerras".

Trump, durante uma coletiva de imprensa, disse que as armas são "muito difíceis de obter", mas que "vamos ver se podemos disponibilizar algumas delas".

O líder dos EUA também deixou em aberto a possibilidade de fornecer mais ajuda militar a Kiev, que tem se esforçado para impedir os avanços russos no campo de batalha nos últimos meses.

Anteriormente, Trump não havia demonstrado sinais de retomar as doações de armamentos para a Ucrânia que seu antecessor Joe Biden havia instituído.

Zelenskiy descreveu a reunião como "longa e substantiva", dizendo que ela cobriu "todas as questões realmente importantes".

"Discutimos como alcançar um cessar-fogo e uma paz real", escreveu ele no X. "Falamos sobre como proteger nosso povo."

Trump acrescentou que voltaria a falar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em breve, dizendo que o presidente russo "realmente precisa acabar com essa guerra".

Zelenskiy trabalhou para reconstruir as relações com Washington após uma desastrosa reunião na Casa Branca em fevereiro com Trump, cujas aberturas para a Rússia nos últimos meses preocuparam as autoridades em Kiev.

