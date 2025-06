Trump diz que está considerando três ou quatro nomes para o comando do Fed

HAIA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de "terrível" e disse que pondera sobre três ou quatro pessoas para comandar o banco central dos Estados Unidos.

"Eu sei que vou escolher entre três ou quatro", disse Trump a repórteres quando perguntado se estava entrevistando candidatos para substituir Powell.

Os principais cotados incluem o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, o chefe do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, o atual diretor do Fed Christopher Waller, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Trump tem criticado Powell repetidamente por não reduzir a taxa de juros e tem aventado a ideia de demiti-lo ou nomear um sucessor em breve, embora quase sempre tenha recuado nessas ameaças, dizendo em 12 de junho na Casa Branca: "Não vou demiti-lo".

Alguns analistas veem isso como um esforço para influenciar a política monetária por meio de um chair "sombra", mesmo antes de Powell deixar o cargo em maio de 2026.

Há muito tempo, os chairs do Fed são vistos como protegidos contra a demissão por motivos que não sejam prevaricação ou má conduta, mas Trump ameaçou testar essa premissa legal com ameaças frequentes de demitir Powell.

Powell disse ao Congresso na terça-feira que as tarifas mais altas poderiam elevar a inflação neste ano, exatamente no momento em que o Fed avalia possíveis cortes de juros.

O chair disse que ele e muitos membros do Fed esperam que a inflação aumente em breve e que o banco central não está se apressando em reduzir os custos dos empréstimos.

(Por Jeff Mason e Nandita Bose)