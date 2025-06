Aspirador antiácaros da WAP está com 20% off; confira o nosso teste

Um dos fatores que potencializam os sintomas de alergias respiratórias envolve os ácaros, que vivem em locais com acúmulo de poeira. Portanto, manter o ambiente limpo e sem sujeira é uma das principais formas de evitar crises alérgicas.

Se esse é o seu caso, o Guia de Compras UOL encontrou o aspirador Mite Cleaner da WAP com 20% de desconto hoje. O modelo possui um sistema antiácaros de vibração que permite aspirar partículas de poeira não visíveis. Há também um sistema de luz UV para uma limpeza mais completa.

Como foram nossos testes?

O Mite é pensado para uso em itens que temos contato direto no dia a dia, especialmente os de tecido e estofados, que acumulam mais poeira e ácaros. Quem é alérgico sabe que esses são os locais/objetos que precisam de cuidado redobrado com a higienização.

O pequeno aspirador foi usado regularmente (pelo menos duas vezes na semana) por cerca de um mês, em coisas como:

Colchão

Sofá

Travesseiros

Almofadas

Mantas

Cobertores

Tapetes

O uso é bem simples: basta plugar o aparelho na tomada, apertar o botão de ligar e passar lentamente sobre o que quiser. Deve-se aplicar certa força para baixo, como se fosse um ferro de passar, para que todas as rodinhas toquem a superfície —o que ativa a vibração e a luz UV.

Imagem: UOL

O que gostamos

Várias funções. Aspira, vibra e emite luz UV. A tecnologia ultravioleta é germicida e esterilizante, capaz de matar micro-organismos que causam doenças e alergias, como fungos e bactérias, além dos ácaros.

Vibração. Dois pads que vibram na parte debaixo do aparelho ajudam a soltar e "levantar" a poeira que está mais profunda e impregnada nos tecidos e estofados. Segundo a empresa, ele limpa até dois centímetros de profundidade.

Remove muita poeira. Logo nas primeiras passadas, dá para ver uma sujeira que você nem imaginava estar ali sendo sugada. É impressionante a quantidade de pó cinza, bem fino e denso, que sai do nosso colchão, travesseiro ou edredom. Na verdade, é uma combinação de poeira, células mortas da nossa pele e dos pets, ácaros e seus excrementos.

Fato curioso: segundo estudo da Unicamp, o colchão é o local com a maior concentração de ácaros em uma casa, seguido pelo sofá e tapetes. Em um colchão usado pode haver mais de um milhão de ácaros; após dois anos, um terço do peso do travesseiro é formado por essas criaturas.

Imagem: UOL

400 Watts de potência. Para um aparelho compacto, isso é potente. Dá até para sentir ele puxando tecidos (como manta do sofá, lençol da cama ou tapete) com essa força.

Dois filtros. O sistema de filtragem é duplo, sendo a primeira camada um filtro metálico, chamado filtro SS, que pega as partículas maiores (como farelos, emaranhados de poeira e pelos de animais). Dentro dele, há um filtro HEPA, que retém a poeira mais fina e também impede que elas voltem pro ambiente no ar que sai do aspirador.

Fácil limpeza. O reservatório de sujeira é pequeno mas, considerando que vai aspirar só poeira, é um bom tamanho. É simples abrir para esvaziar, basta desencaixar as partes e limpar usando a escovinha inclusa ou passar tudo na água corrente. A caixa também inclui duas unidades extra do filtro HEPA, para ser substituído quando estiver desgastado.

Imagem: UOL

Pontos de atenção

Melhor em superfícies planas. A aspiração fica ligada o tempo todo, mas a função vibratória e a luz UV funcionam melhor em lugares mais retos e densos, como o colchão e o sofá, pois depende que todo o aparelho esteja fazendo contato com a superfície.

Em almofadas ou áreas enrugadas, elas nem sempre são ativadas (é preciso pressionar bem). Para higienizar uma cortina, por exemplo, o ideal é colocá-la sobre uma superfície, para usar todo o potencial do aparelho. É um sistema de segurança, para evitar que a luz atinja a pele ou os olhos de alguém.

Tem fio. Ele não tem bateria embutida, então o cabo de energia precisa estar ligado na tomada durante todo o tempo de uso. Mas ele é bem longo, com três metros e meio, então dá para aspirar a cama ou o sofá tranquilamente.

Não é bivolt. Verifique a voltagem antes de comprar o produto, é preciso escolher 110 V ou 220 V.

Não substitui o aspirador de pó comum. A proposta do produto não é de aspirar o chão da casa, mas sim de ser um complemento que realiza uma limpeza mais profunda de tecidos e estofados. Ele não é ideal para remover resíduos maiores de sujeira —farelos, por exemplo, acabam saindo totalmente só depois de algumas passadas.

Imagem: UOL

Para quem vale a pena?

O Mite Cleaner, da WAP, consegue fazer uma limpeza profunda em coisas que usamos bastante no dia a dia e nem percebemos que estão sujas. É levemente assustador ver a quantidade de resíduos que ele retira da nossa cama.

Apesar do estranhamento, o acúmulo de poeiras e ácaros é um processo normal, que não tem como ser evitado —mas pode ser reduzido, principalmente por quem sofre de alergias respiratórias (meu caso).

Por isso, este aspiradorzinho se tornou um ótimo aliado na limpeza de casa. Ele remove muito da sujeira que não sai só passando um pano, e também os pelos dos pets que grudam na roupa de cama e no sofá. O curioso é que o aparelho me fez criar o hábito de aspirar esses locais com maior frequência.

Imagem: UOL

Com seu uso constante, o ambiente se tornou mais limpo. Para quem tem crises de rinite, esse aspirador pode ser a escolha ideal para reduzir o incômodo, com menos espirros e tosses.

Também pode ser uma boa opção para quem tem crianças pequenas, mais sensíveis a alérgenos. É um produto com potencial de levar mais qualidade de vida para muita gente.

Só é preciso pensar se, para sua casa, faz sentido investir em um segundo equipamento, já que ele não substitui o aspirador comum.

