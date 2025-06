Onda de frio: SP amanhece com 34 cidades mais geladas do que a Sibéria

Ao menos 34 cidades paulistas tiveram, nesta manhã, temperaturas mais baixas do que as da região mais fria do planeta.

O que aconteceu

Quase todas as estações meteorológicas do estado amanheceram com temperaturas menores do que as registradas em Oymyakon e Yakutsk, na Rússia. Essas cidades, na Sibéria, são consideradas as áreas populadas mais frias do mundo, embora estejam atualmente no verão. Elas registraram hoje, respectivamente, 11ºC e 14ºC.

Na capital paulista, a média da manhã foi de 5,5ºC. Na zona sul da cidade, que costuma ter as mínimas absolutas, os termômetros ficaram negativos, em -0,7ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.

A menor temperatura entre as estações meteorológicas do Inmet foi em Campos do Jordão. A cidade na Serra da Mantiqueira teve 1,3ºC nesta manhã. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, que contabiliza outras estações meteorológicas, a menor temperatura no estado nesta manhã foi em Corumbataí, na região central do estado, que teve -2,4ºC.

Bertioga, que amanheceu com 13,4ºC, foi a única estação meteorológica do Inmet acima dos 10ºC. A cidade fica no litoral paulista.

Cidades da Sibéria vivem o verão e têm tempo "ameno". A temperatura média da região da Sibéria hoje é um alívio em comparação ao período de inverno, quando as mínimas chegam perto dos -70ºC. O livro dos recordes não reconhece oficialmente nenhuma cidade como "a mais fria do mundo", mas a proximidade dessas vilas do Círculo Polar Ártico tornam os locais conhecidos pelo frio intenso.