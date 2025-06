Relator vota por aprovar contas de Tarcísio, mas faz crítica sobre isenções

O conselheiro Dimas Ramalho, relator no TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) para a prestação de contas de 2024 do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou por aprová-la, porém fez ressalvas.

O que aconteceu

Relator emitiu três ressalvas ao governo estadual. O conselheiro Ramalho criticou o alto número de renúncias fiscais e o déficit na Previdência dos servidores do estado e também apontou inconsistências na contabilidade da gestão Tarcísio.

Conselheiro apontou que contas públicas tiveram "resultado satisfatório" no passado. Ramalho pontuou que houve superávit de R$ 8,285 bilhões nas contas, citando que o governo arrecadou mais do que gastou. O resultado reverteu o de 2023, quando houve déficit, e pode ser atribuído às privatizações de Sabesp e Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), que injetaram R$ 15,8 bilhões nos cofres em 2024, analisaram ele e o conselheiro Sidney Beraldo.

Sem as privatizações, haveria déficit. Beraldo observou que as despesas teriam superado a receita em R$ 7,5 bilhões, seis vezes mais do que o resultado observado em 2023, um déficit de R$ 1,6 bilhão. "Não teremos uma Sabesp por ano para ser privatizada e receber esses recursos adicionais de venda de ativos", apontou o conselheiro, que emitiu recomendação ao governo para adotar "medidas estruturantes destinadas a assegurar a equivalência entre sua capacidade arrecadatória e os compromissos financeiros assumidos".

Ramalho mostrou preocupação com isenções fiscais, que somavam R$ 61 bilhões no fim do ano passado. No seu voto, afirmou que os números são "expressivos", mas apontou uma "falta de maior racionalidade" nas renúncias feitas pelo estado — que, segundo fiscalização do TCE, beneficiam em torno de 433 mil contribuintes.

O conselheiro Beraldo apontou que apenas 2,5% dos beneficiários receberam R$ 60 bilhões em isenções no ano passado. Isso equivale a 90% do total renunciado, de acordo com ele. O conselheiro emitiu recomendação para que o governo justifique a "concentração", para afastar "conjecturas de possível privilegiamento a determinados setores de contribuintes."

Dimas Ramalho disse que não há comprovação de que as isenções sejam vantajosas para o estado. Segundo Ramalho, os benefícios são concedidos "sem coerência com o planejamento orçamentário, metas, estratégias previamente estabelecidas" e para empresas que possuem dívidas com os cofres públicos. "Cada renúncia, você tira do orçamento e tira a possibilidade de o governo aplicar em lugares que ele tinha no seu plano de governo", comentou o conselheiro.

Relator ainda criticou falta de transparência do governo sobre isenções. De acordo com ele, a auditoria do TCE sobre o assunto ficou prejudicada, porque a gestão não fornecia documentos sobre os benefícios alegando "sigilo fiscal".

A concessão de benefícios se concretiza sem comprovação de atendimento às contrapartidas estabelecidas pela lei fiscal. Em síntese, essas falhas levam à conclusão de que a sistemática de concessão de renúncias do Estado não permite mensurar o real proveito social e econômico, na medida implementada. Em consequência, não é possível atestar a real vantagem dessa política fiscal.

Conselheiro Dimas Ramalho, do TCE-SP

Parecer do Ministério Público de Contas apontou redução das isenções em 2024, mas volume crescerá de 2025 a 2027. Embora a quantidade de benefícios tenha caído de 264 para 240 no ano passado, a estimativa da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) mostra que os gastos com renúncias chegarão a R$ 71,5 bilhões este ano e podem alcançar R$ 80,53 bilhões em 2027. "Esses valores representam uma taxa média de crescimento anual de aproximadamente 6,09%, superior à taxa média de crescimento da receita projetada para 5,54%", aponta o parecer da procuradora-chefe do MPC, Leticia Formoso Matuck Feres.

'Não lembro nome do secretário': conselheiros criticam educação estadual

Conselheiro criticou secretário estadual de Educação. Sidney Beraldo disse que o TCE não sabe o que está "acontecendo na secretaria" por falta de informações da pasta e ironizou Feder, ao afirmar que não conseguiu se lembrar do nome dele.

O secretário da Educação deveria estar aqui. Aliás, eu fiquei aqui tentando lembrar o nome do Secretário da Educação, socorri aqui, não me lembro. O único ponto que eu lembro do secretário da Educação é quando ele determinou dispensando os livros em papel e que seria feito tudo pelo computador. Isso contrariando a Dinamarca, que tem hoje o ensino mais desenvolvido, voltaram tudo atrás, com relação ao uso desses equipamentos.

Sidney Beraldo, conselheiro do TCE

Beraldo afirmou que dados da rede estadual causam "indignação". Ele citou que 72% das crianças no 2º ano do Ensino Fundamental não sabem ler adequadamente, que 52% dos professores são temporários e quase 40% deles não possuem ensino superior. "Não tem como ter aprendizado adequado com essa realidade", criticou. O conselheiro recomendou que a gestão faça concurso para professores efetivos e adote medidas para diminuir a contratação de docentes temporários, além de capacitar os profissionais de ensino que não possuem formação específica nas disciplinas que ministram.

"Gravidade" na Previdência de servidores

Relator das contas disse que cenário da Previdência dos servidores estaduais é de "gravidade". O voto apontou que, desde 2019, o número de inativos da SPPrev (São Paulo Previdência) superou o de funcionários ativos, o que tem ampliado o déficit previdenciário.

O prejuízo passou de R$ 33,7 billhões em 2023 para R$ 36,4 bilhões no ano passado. "Especialmente em relação ao exercício de 2024, inexiste um plano de amortização para o déficit", criticou Ramalho.

Situação requer "medidas de urgência", afirmou o conselheiro do TCE-SP. Ele recomendou ao governo do Estado que mande para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) um projeto de lei para viabilizar a migração de servidores da SPPrev para a Prevcom, regime de previdência complementar, para amenizar o déficit.