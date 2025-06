Stefano Pioli não é mais técnico do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo

O italiano Stefano Pioli não é mais o técnico do Al-Nassr, equipe saudita que tem como grande estrela o português Cristiano Ronaldo, anunciou o clube nesta quarta-feira (25).

"O Al-Nassr informa que Pioli e sua comissão já não estão no comando do time profissional. Queremos agradecer a Pioli e seu 'staff' pelo trabalho na última temporada", escreveu o clube na rede social X.

O Al-Nassr não explicou os motivos da saída do treinador, mas segundo a imprensa italiana, ele está próximo de um acerto com a Fiorentina.

Apesar de contar com Cristiano Ronaldo, o time foi o terceiro colocado na última edição do Campeonato Saudita, atrás do campeão Al-Ittihad e do Al-Hilal.

