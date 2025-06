Socorristas voluntários que trabalharam no resgate homenageiam Juliana

25/06/2025 18h01

Apesar das críticas à demora das autoridades locais e da administração do parque para socorrer e resgatar Juliana a tempo, o trabalho dos socorristas voluntários, que atuam como guias locais, tem sido exaltado por brasileiros nas redes sociais. Agam tem sido chamado de "herói" e recebido agradecimentos pela ação. Em seu perfil no Instagram, o alpinista contou que ele e a equipe passaram a noite ao lado do corpo de Juliana, à beira de um penhasco de mais de 590m, para conseguir resgatá-lo hoje.

Milhares de brasileiros participaram das lives de Agam para acompanhar o trabalho em cima do Monte Rinjani e inundaram as postagens do indonésio com mensagens emocionadas. Há inclusive um movimento para que ele e equipe de socorro recebam apoio financeiro por meio de doações de brasileiros interessados em ajudar.

A família de Juliana também publicou no fim da tarde de hoje um agradecimento aos voluntários que "com coragem" se dispuseram a colaborar para que o processo de resgate fosse agilizado e que o gesto "jamais será esquecido". "Sabemos das condições extremamente adversas e dos grandes riscos que vocês enfrentaram. Foi graças à dedicação e à experiência de vocês que a equipe pode finalmente chegar até Juliana e nos permitir, ao menos, esse momento de despedida", afirma a postagem em rede social.

Despedida

Além de ser reconhecido por sua beleza natural, para as comunidades locais o Monte Rinjani carrega um simbolismo espiritual, representando uma morada para espíritos ancestrais. O texto postado hoje por Agam no Instagram fala ainda que a escalada do monte transforma a perspectiva de vida de muitas pessoas.

"A escalada, além de ser um esforço pessoal para vencer a si mesmo, também leva muitos a perceberem o quão pequena é a existência individual diante do Universo. As histórias de escaladas em Rinjani frequentemente fortalecem o sentido da vida dentro do curto intervalo de tempo que temos neste mundo", afirmou o montanhista.

* texto atualizado às 18h39 para incluir nota divulgada pela família de Juliana Marins