Socialista vence primárias em NY e desafia elite do Partido Democrata

Zohran Mamdani, um socialista muçulmano de 33 anos, nascido em Uganda e de ascendência indiana, venceu as primárias democratas e se tornou o grande favorito nas eleições para prefeito de Nova York, reduto histórico do partido, em novembro.

Com 95% das urnas apuradas, Mamdani tinha 43% dos votos. O resultado oficial só deve ser conhecido daqui a uma semana, mas seu principal adversário na disputa, o ex-governador Andrew Cuomo, já admitiu a derrota.

Mamdani fez campanha com base em uma plataforma de esquerda, prometendo transporte público gratuito, congelamento do aluguel social, creches municipais e até a criação de mercados geridos pela prefeitura - tudo isso financiado com o aumento de impostos sobre os milionários e bilionários da cidade.

A vitória de um novato de esquerda é mais um abalo para a ala mais tradicional e moderada do Partido Democrata, após a derrota para Trump no ano passado.

A vitória de Mamdani, porém, pode apontar novos caminhos para a recuperação pelo partido do voto de eleitores jovens e de outros extratos sociais que migraram para Trump em novembro passado.

"Esta é a maior reviravolta da história moderna da cidade de Nova York", disse Trip Yang, estrategista do Partido Democrata ao jornal New York Times.

Cessar-fogo entre Israel e Irã completa 24 horas sem incidentes

O cessar-fogo entre Israel e Irã completou 24 horas sem incidentes nesta manhã, depois de acusações mútuas de violação do acordo ontem cedo e da ameaça israelense de retomar os bombardeios.

Ontem à noite, o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã são "promissoras" e que o governo americano tem esperança de um acordo de paz de longo prazo — desprezando o fato de que a guerra foi iniciada por Israel, e não pelo Irã.

Mais cedo, Netanyahu agradeceu o apoio militar americano no conflito.

"Nosso amigo presidente Trump se uniu a nós de uma forma sem precedentes. Sob sua direção, os militares dos Estados Unidos destruíram o local de enriquecimento subterrâneo em Fordow", disse Netanyahu.

O primeiro-ministro israelense, porém, ameaçou retomar a ofensiva caso seu país se sinta ameaçado novamente.

"Se alguém no Irã tentar reviver esse projeto, trabalharemos com a mesma determinação e força para impedir qualquer tentativa. Repito, o Irã não terá armas nucleares."

Países da Otan decidem turbinar gastos militares

Líderes dos países da Otan, a aliança militar liderada pelos EUA, estão reunidos hoje em Haia, nos Países Baixos, para aprovar um aumento dos gastos em defesa para 5% do PIB — uma demanda do presidente americano Donald Trump.

Os 5% serão divididos da seguinte forma: 3,5% gastos diretos com as forças armadas, equipamento e instalações militares, e 1,5% em investimentos indiretos, relacionados à defesa, como segurança cibernética e proteção de instalações estratégicas.

O índice é mais do que o dobro da meta de gastos em vigor, que é de 2% do PIB. Atualmente, porém, essa meta só contempla os investimentos diretos.

A proposta tem apoio da maioria dos países europeus, preocupados com o que entendem como uma crescente ameaça da Rússia depois da invasão da Ucrânia e com as repetidas ameaças de Trump de reduzir o apoio militar americano a países aliados.

A dúvida é sobe a adesão da Espanha. O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez diz que o país não pretende reduzir os investimentos no bem-estar social (saúde, educação, etc) ou aumentar o déficit público para gastar mais em armas.

DEU NA CNN

Inteligência dos EUA diz que ataque não destruiu instalações nucleares do Irã

Um relatório preliminar da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA estima que o bombardeio americano no domingo não destruiu os componentes centrais do programa nuclear iraniano e atrasou o hipotético desenvolvimento de uma bomba atômica em apenas alguns meses, segundo uma reportagem da CNN.

"As conclusões iniciais contradizem as repetidas alegações do presidente Donald Trump de que os ataques "obliteraram completa e totalmente" as instalações de enriquecimento nuclear do Irã."

De acordo com duas fontes anônimas citadas pela rede americana, o estoque de urânio do Irã, enriquecido a 60%, permanece intacto.

A Casa Branca admitiu o vazamento do documento,classificado como top secret, mas a porta-voz Karoline Leavitt disse que as conclusões "estão equivocadas".

No ataque, os EUA usaram 14 bombas antibunker GBU-57, de cerca de 15 toneladas cada, as mais potentes do arsenal não nuclear americano.

A apuração da CNN foi posteriormente confirmada por vários veículos de imprensa internacionais.

Leia mais

O ataque acabou com a guerra. Eu não quero usar o exemplo de Hiroshima e Nagasaki, mas foi essencialmente a mesma coisa que pôs fim àquela guerra Donald Trump, presidente americano, comprando o ataque a plantas nucleares do Irã com ataque nuclear às cidades japonesas na 2ª Guerra Mundial, que deixou mais de 200 mil civis mortos

Flamengo pegará o Bayern nas oitavas do Mundial de Clubes

O Benfica venceu ontem o Bayern de Munique por 1 a 0 e colocou o time alemão no caminho do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, disputado nos EUA. O time português terminou em primeiro lugar do grupo e enfrentará o Chelsea na próxima fase. Hoje, o Fluminense joga contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e precisa vencer ou empatar para garantir a classificação. Caso perca, o time carioca precisa torcer para uma improvável derrota do Borussia Dortmund para o lanterna Ulsan, da Coreia do Sul.

Agência dos EUA investiga direção perigosa de robotáxis da Tesla

Autoridades americanas estão investigando denúncias de problemas com robotáxis da Tesla. Vídeos postados por passageiros mostram os carros na contramão, brecando de repente e atravessando cruzamentos de maneira perigosa. O serviço de táxi autônomo da empresa de Elon Musk foi lançado em Austin, no Texas, no domingo, em caráter experimental. No dia seguinte, as ações da empresa dispararam 8%. Ontem, depois do anúncio da investigação dos incidentes pela agência nacional de segurança rodoviária, os papéis tiveram queda de 2%.

