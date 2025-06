Silveira: Tarifa do setor elétrico pode cair 26% em dezembro de 2027 com abertura do mercado

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira, 25, que há possibilidade de redução de 26% da tarifa do setor elétrico em dezembro de 2027 com a abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores, conforme previsto na medida provisória de reforma do setor elétrico.

"Nós mandamos um segundo tópico da reforma do setor elétrico, que é a liberdade de todos os consumidores poder escolher, como na maior parte do mundo, de quem escolher a energia elétrica. Isso representa, conforme dados do setor elétrico, falaram em 22%, agora já é a possibilidade de 26% de tarifa menor em dezembro de 2027", disse o ministro em entrevista à imprensa após evento no Ministério de Minas e Energia.

Silveira citou que o governo chegou a estudar a inclusão da Tarifa Social de energia, prevista na MP do setor elétrico, em outra medida provisória, mas disse que esse plano não foi adiante.

Segundo o ministro, a reforma do setor elétrico "tem um caráter social muito vigoroso". Disse, ainda, que o governo pretende "sensibilizar o Congresso" para instalar a comissão mista da MP do setor elétrico e fazer o texto ir adiante no Legislativo.

O ministro defendeu que o setor elétrico "precisa seguir um planejamento". Também falou sobre a discussão no governo sobre os "jabutis" da lei das eólicas offshore e defendeu a possibilidade de o Congresso incluir esses dispositivos na lei e derrubar o veto do presidente. Reforçou, no entanto, que Lula foi contra esses "jabutis", que têm o potencial de encarecer a conta de luz de toda a população e que o governo ainda tomará uma decisão sobre o assunto.